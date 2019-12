Heidelberg. (hö) Das sah auf den ersten Blick nach einem größeren Unglück aus: Vier große Feuerwehrfahrzeuge standen am gestrigen Montag zur Mittagszeit auf der Hauptstraße, dazu noch ein Rettungswagen und eine Handvoll Polizisten. Der Grund war ein Einsatz in der Neugasse, wo es aus einem Kamin gefährlich gequalmt hatte. Doch am Ende war es genau das: ganz normaler Kaminrauch – und eben kein Feuer.

Das Kuriose: Vor vier Wochen war an Ort und Stelle genau dasselbe zu beobachten gewesen: Eine aufmerksame Passantin hatte wegen des qualmenden Kamins die Feuerwehr gerufen – und war hinterher wegen des Fehlalarms einigermaßen bedröppelt. Hat sie denn nun etwas falsch gemacht? Nein, sagt Frank Karlein von der Berufsfeuerwehr: „Im Zweifelsfall soll man immer die Feuerwehr anrufen, dafür sind wir ja da. Von außen ist schwer zu erkennen, ob es sich um harmlose Kaminabluft oder um ein Feuer handelt.“

Tatsächlich gehen viele Feuerwehreinsätze auf Fehlalarme zurück: Laut der Feuerwehrstatistik Baden-Württemberg gab es 2018 23.866 mal „falschen Alarm“, das machte 19,1 Prozent aller Einsätze aus (Brände gab es hingegen „nur“ 19.736 mal). Doch meist sind es nicht Passanten oder Nachbarn, sondern Brandmeldeanlagen, die die Feuerwehrleute ausrücken lassen. Manchmal entwickelt sich auch bei Sanierungsarbeiten an einem Haus derartig viel Staub, dass es nach einem heftigen Feuer aussieht – und schnell die 112 gerufen wird.

Besonders kurios ist ein regelmäßiger „Einsatzort“ der Feuerwehr an der Heiliggeistkirche in der Altstadt: Abends wird die Kirche von großen Scheinwerfern angestrahlt – und mit ihr die manchmal heftig quellende Abluft aus dem Kamin eines gegenüberliegenden Restaurants. „Das sieht sehr dramatisch aus – so, als würde der Dachstuhl von Heiliggeist brennen“, berichtet Karlein. Natürlich rückt jedes Mal, wenn von einem „brennenden“ Dachstuhl bei Heiliggeist die Rede ist, die Feuerwehr an. Denn, so Karlein: „Und wenn wir das zehnte Mal gerufen werden – wir behandeln das so, als sei das der Ernstfall.“