Heidelberg. (hö) In Bammental fehlten eine Woche lang die Ortseingangsschilder - nun auch in Heidelberg. Nur: In der Nachbargemeinde gab es ein Happy End.

Ulrich Karl wies am Dienstag die RNZ auf den Missstand hin: "Entdeckt habe ich den leeren Rahmen an der südlichen Zufahrt zum Pfaffengrund über den Baumschulenweg, kurz vor der Einfahrt in die Marktstraße. Ist der Schildersammler von Bammental jetzt auch in Heidelberg aktiv?"

Das weiß die Stadt nicht, denn bis dato hatte sie vom fehlenden Schild keine Ahnung, bedankt sich für den Hinweis - und verspricht, ganz schnell für Ersatz zu sorgen.

Denn das Schild habe ja auch eine "wichtige verkehrliche Funktion", wie ein Stadtsprecher sagte, und vom Baumschulenweg gehen etliche Tempo-30-Zonen ab. Generell sei Schilderklau in Heidelberg selten: "Wir sind ja nicht die Route 66 oder Bammental!"