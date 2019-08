Rattenkot, Schmutz und Fäkalien: So sieht es im Keller in der Kirschgartenstraße 36 seit dem Unwetter vor über einer Woche aus. Heute soll dort definitiv gereinigt werden, versicherte die GGH gestern. Foto: Peter Dorn

Von Anica Edinger

Heidelberg. Es riecht nach Fäkalien. Ein Kellerabteil ist voller Rattenkot. "Da lebt eine ganze Ratten-Familie", ist Mahlet Gebrewold sicher. Ihre Kinder schicken die Bewohner der Kirschgartenstraße 36 in der Südstadt schon lange nicht mehr in den Keller. Wenn sie ihre Spiel-Fahrzeuge haben wollen, wagt immer zunächst ein Elternteil den Schritt in die "Kloake", wie es Gebrewold ausdrückt.

Seit dem Unwetter mit Starkregen am Samstag vor einer Woche seien die Keller der Kirschgartenstraße 36, rund um die ehemalige US-Wohnsiedlung in der Südstadt, nämlich genau das: Kloaken. Vom Vermieter, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH, fühlen sich die Bewohner der Kirschgartenstraße nicht nur im Stich gelassen. Gebrewold meint: "Ich bin schockiert, wie man mit unserem Anliegen hier umgeht."

Die eine Hand wisse bei der GGH offensichtlich nicht, was die andere mache. E-Mails und Anrufe würden weitergeleitet und schließlich nicht beantwortet. Am Montag sei versehentlich ein Schreiner anstelle eines Reinigungsunternehmens vor Ort gewesen. Am vergangenen Freitag kam wenigstens ein Serviceunternehmer zur Desinfektion - "der den Dreck dann eingesprüht hat", sagt Gebrewold und lacht verzweifelt.

Was sie so sehr ärgert: Zehn Häuser weiter, in der Kirschgartenstraße 26, sei die GGH angerückt, nachdem die RNZ in der vergangenen Woche auf die Problematik dort hingewiesen hatte. "Zwei Stunden nach Erscheinen des RNZ-Artikels war das Haus komplett sauber", sagt die 35-jährige Mutter zweier Kinder.

Und: "Es kann doch nicht sein, dass man erst die Presse einschalten muss, damit sich etwas tut." Das jedenfalls verstehe sie nicht unter einem vertrauensvollen Mieter-Vermieter-Verhältnis.

Tatsächlich versicherte Gerald Kraus, Prokurist bei der GGH, am Montag auf Anfrage der RNZ, dass am Dienstag eine Firma rausfahren werde, um zu putzen. Eigentlich ließ Kraus die RNZ zunächst sogar wissen, dass in der Kirschgartenstraße 36 bereits am Freitag alles gereinigt worden sei.

Doch er korrigierte sich, nachdem die Redaktion ihm Fotos eines verdreckten Kellerabteils zukommen ließ, die der RNZ-Fotograf erst am Samstag aufgenommen hatte.

Bei diesem Abteil habe es sich um ein privates gehandelt, das abgeschlossen gewesen sei. Deshalb habe die Firma am Freitag dort nicht gereinigt. Er entschuldigte sich dafür ausdrücklich - und auch dafür, dass das ganze Prozedere nun schon über eine Woche andauert. Es sei schließlich überhaupt schwierig, nach derart verheerenden Unwettern Reinigungsfirmen zu bekommen.

Eines weist er jedoch entschieden von sich: "Die Mieter wurden nicht im Stich gelassen." Am Wochenende seien sie sogar per Brief über den aktuellen Stand der Reinigungsarbeiten informiert worden. Denn: "Wir wollen ja selbst nicht, dass das Zeug in unseren Häusern steht."

Deshalb habe man auch so schnell gehandelt, wie es eben möglich war. Und wenn es in der Kommunikation mit den Mietern einmal zu einem "Informationsstau" gekommen sei, "ist das bedauerlich", meint Kraus, "aber sicherlich keine böse Absicht".