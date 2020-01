Carola de Wit (l.), Chefin der Ausländerbehörde, und Jagoda Marinić, Leiterin des Interkulturellen Zentrums, arbeiten seit März 2017 unter einem Dach: im International Welcome Center auf dem Landfried-Gelände in der Bergheimer Straße. Fotos: Philipp Rothe

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Vor Kurzem war der kulturpolitische Sprecher der Stadt Wien in Heidelberg zu Gast. Er interessierte sich aber nicht für die Ausgaben der Stadt für Theater, Orchester und andere Kunstschaffende – immerhin sind es mit die höchsten pro Einwohner in Deutschland –, sondern für das International Welcome Center (IWC) auf dem Landfried-Gelände an der Bergheimer Straße. Dort sind das Interkulturelle Zentrum (IZ) und die Ausländerbehörde unter einem Dach untergebracht – ein deutschlandweit einmaliges Projekt. Vor gut drei Jahren wurde das IWC eröffnet. Zeit für eine Zwischenbilanz mit IZ-Leiterin Jagoda Marinić und Carola de Wit, Chefin der Heidelberger Ausländerbehörde.

Die Einrichtung des International Welcome Centers (IWC) wurde im Dezember 2013 vom Gemeinderat beschlossen. Bereits 2012 wurde das Interkulturelle Zentrum (IZ) gegründet. Standort des IWC ist das Kesselhaus der ehemaligen Landfriedschen Tabakfabrik an der Bergheimer Straße. Im Erdgeschoss gibt es einen Multifunktionsraum, der für Veranstaltungen des IZ vorgesehen ist, aber auch für Besprechungen und Konferenzen der Ausländerbehörde sowie für gemeinsame Aktionen mit Netzwerkpartnern genutzt werden kann. Auf der Eingangsebene ist für die Ausländerbehörde ein Service-, Empfangs- und Wartebereich eingerichtet. Persönliche Beratungen finden in den Räumen in der ersten Etage statt. Die Büros verteilen sich auf das Kesselhaus und den Mittelbau-Ost. Die Geschäftsstellen des Jugendgemeinderates und des Ausländerrates/Migrationsrates befinden sich ebenfalls auf dem Gelände. Insgesamt stehen für die genannten Funktionen und die rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa 520 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Ursprünglich sollte das IWC bereits im Oktober 2014 eröffnet werden. Jedoch führten Statikprobleme und der Fund von Schienen bei der Sanierung zu Verzögerungen. So dauerte es bis Dezember 2016, bis die neuen Räume voll genutzt werden konnten. Die offizielle Eröffnung fand im März 2017 statt. ste

Eines wird in dem Gespräch schnell deutlich: Ohne diese beiden Frauen gäbe es das IWC in dieser Form wohl nicht. Einmal Marinić, als Tochter kroatischer Einwanderer in Waiblingen geboren, Schriftstellerin und mittlerweile eine gefragte Stimme in Deutschland, nicht nur wenn es um Integration geht. 2012 kam sie nach Heidelberg, wo sie schon studiert hatte, um das IZ aufzubauen. Sie traf auf de Wit, eine erfahrene Behördenleiterin, die gewillt war, ihre Einrichtung zu öffnen, althergebrachte Strukturen zu hinterfragen – und neu zu ordnen.

Dazu kamen zwei Impulse aus der Politik: Die Förderung des Aufbaus von Interkulturellen Zentren und ein Projekt zur Umgestaltung von Ausländerbehörden in "Welcome Center", das sich eigentlich vor allem an Fach- und Führungskräfte richtete. Warum nicht diese beiden Initiativen zusammenführen? Das war die Heidelberger Idee, die weiter ging als in anderen Städten – unterstützt von Oberbürgermeister Eckart Würzner und maßgeblich vorangetrieben von Marinić und de Wit.

"Hier mussten sich zwei völlig verschiedene Denkansätze zusammenfinden: eine Kultureinrichtung und eine Verwaltung mit ihren jeweiligen Interessen", erinnert sich die IZ-Leiterin. Es hat offenbar funktioniert, auch weil sich da zwei Protagonistinnen gefunden hatten, die miteinander können. Marinić und de Wit vertraten ihr Konzept gemeinsam gegenüber der Politik, erklärten es im Gemeinderat und reichten es erfolgreich als Projekt der Internationalen Bauausstellung ein. "Der eine konnte für den anderen sprechen. Und am Ende haben wir das Beste von beiden Einrichtungen erhalten", sagt Marinić. Und de Wit ergänzt: "Gerade für uns war das unsicheres Terrain. Frau Marinic´ und ich haben gemeinsam viel erreicht und ich bin froh darüber, sie kennengelernt und an meiner Seite zu haben."

Das International Welcome Center ist eine Behörde, in deren Wartebereich es Kaffee und Kuchen gibt. Und wo abends Lesungen und Konzerte stattfinden.

So entstand das International Welcome Center: Eine Behörde, in deren Wartebereich es Kaffee und Kuchen gibt und wo abends Lesungen oder Konzerte stattfinden. Und ein Kulturzentrum mit Veranstaltungssaal und Räumen, in denen sich interkulturelle Vereine und Initiativen treffen können. Aber das IWC ist noch viel mehr:

Es etabliert eine neue Art der Willkommenskultur, weg von dem Image einer Ausländerbehörde, die bei vielen Migranten noch mit dem Begriff "Ausländerpolizei" verbunden wird. "Die Atmosphäre spielt eine große Rolle für die Menschen, die zu uns kommen, und unsere Mitarbeitenden. Man fühlt sich bei uns wohl und angenommen", sagt de Wit. "Viele fragen uns, warum es im Wartebereich eine Bühne und Scheinwerfer gibt." Das ist wichtig, denn für viele Klienten geht es nicht nur um eine Arbeitserlaubnis zum Studium, eine Einbürgerung oder eine Niederlassungserlaubnis für Hochschulabsolventen, sondern um Essenzielles: bleiben oder gehen müssen. Da hilft es schon, wenn man nicht auf einem abweisenden Behördenflur sitzen muss.

Umgekehrt ist es für ein Interkulturelles Zentrum ebenfalls ein großer Schritt, mit einer Ausländerbehörde in eine WG zu ziehen. "Tatsächlich gab es zu Beginn bei einigen Vereinen Hemmungen, sich bei uns zu treffen. Das haben wir jetzt gar nicht mehr", berichtet Marinić. Stattdessen profitieren beide Institutionen voneinander: Die Behörde sorgt für "Laufkundschaft" im IZ, und die Kultureinrichtung sorgt für mehr interkulturelles Denken in der Verwaltung. "Das kann man mit Workshops und Seminaren zu Interkulturalität nicht ersetzen", ist sich de Wit sicher. Dieser neue "Spirit" manifestiert sich auch im Kleinen: Da ist etwa das Regal für internationale Bücher im Wartebereich, das zusammen mit der Bürgerstiftung aufgestellt wurde. Und wenn es im IZ etwas zu feiern gibt, werden auch an die Behördenmitarbeiter Flyer verteilt.

Sie sei sich nicht sicher, ob schon bei allen in der Stadt angekommen sei, dass das IZ ein solch hochkarätiges interkulturelles Programm macht – das äußerte Marinić im September 2017 im RNZ-Interview. "Das hat sich erledigt", sagt sie heute. Und sie ist stolz, dass eine Idee erfolgreich in der Stadtpolitik angekommen ist, die als Graswurzelbewegung entstanden ist. Dabei achtet Marinić darauf, dass ihre Einrichtung nicht nur zur Spielwiese einiger weniger Vereine wird, die die Ressourcen unter sich aufteilen. Darum müssen sich alle Initiativen, die Räume haben wollen, regelmäßig neu bewerben, es soll keine Platzhirsche geben. Auch verweist sie auf das "völlig diverse" Publikum bei den IZ-Veranstaltungen. "Da sind alle möglichen Generationen und Hintergründe vertreten, je nach Thema und Format. An manchen Abenden kenne ich niemanden." Ein Zeichen, dass das IZ nicht nur die immer gleiche Multi-Kulti-Community bedient.

Genau so will Marinić das haben. "Wir wollen eine Plattform für alle sein", sagt sie. Und: "Das IZ ist das real gewordene Bekenntnis zu Vielfalt."