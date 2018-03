Der NCT-Lauf am 13. Juli ist einer der größten Benefizläufe der Region. Dieses Jahr werden es wohl noch mehr Teilnehmer, denn der "Lauf für die Krebsforschung" geht in der Veranstaltung auf. Foto: NCT/Philip Benjamin

- Vom Familiensporttag bis zum Berglauf ist alles dabei

RNZ. Heidelberg ist eine sportliche Stadt. Das wir schon allein deutlich, wenn man sich den Veranstaltungskalender anschaut - denn der bietet auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sportveranstaltungen, vom Halbmarathon für Leistungssportler über Benefiz-Aktionen bis hin zu Bewegungstagen für die ganze Familie. Ausgerichtet werden die Events von den über 120 Sportvereinen oder anderen Organisationen. Die Stadt unterstützt zahlreiche Veranstaltungen mit Zuschüssen oder über ihr Sportförderungsprogramm. Her eine Auswahl an sportlichen Höhepunkten 2018:

Heidelberger Sportskanone

Mit diesem Projekt werden die sportlich vielseitigsten Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen ermittelt. Geschicklichkeit und Konzentration sind dabei ebenso gefragt wie Ballgefühl, Schnelligkeit und Ausdauer. Das Master-Turnier, für das sich die Schülerinnen und Schüler qualifizieren können, findet am Freitag, 23. Februar, statt. Weitere Informationen unter www.sportkreis-heidelberg.de.

Sporteln am Sonntag

In Kooperation mit der TSG Rohrbach lädt der Sportkreis Heidelberg am Sonntag, 25. Februar, Familien ein, gemeinsam Sport zu treiben. Von 10 bis 18 Uhr wird im Sportzentrum Erlenweg, Erlenweg 24, in Rohrbach ein buntes Mitmachprogramm aus den unterschiedlichsten Sportarten und ein Tag der offenen Tür angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr unter www.sportkreis-heidelberg.de.

SAS Halbmarathon

Auf einer der anspruchsvollsten Strecken Deutschlands findet am Sonntag, 22. April, der SAS Halbmarathon mit rund 3500 Teilnehmern statt: Diese führt nach dem Start in der Friedrich-Ebert-Anlage über den Philosophenweg und am Schloss vorbei (etwa 400 Höhenmeter). Meldebeginn ist am 24. Februar. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, kann beim Henkel-Teamlauf der TSG 78 Heidelberg über 3,1 Kilometer antreten. Für Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2012 gibt es den HPK Dr. Natour Bambini-Lauf (1,2 Kilometer). Zusätzliche Informationen und Anmeldung unter www.sashalbmarathon.tsg78-hd.de.

Heidelberger Familienradeln

Gemeinsam sportlich aktiv werden können Eltern und Kinder beim Heidelberger Familienradeln. Der Sportkreis Heidelberg lädt am Sonntag, 22. April, ab 13 Uhr zu einer Fahrrad-Rundtour durch mehrere Stadtteile ein. Heidelberger Sportvereine bieten unterwegs verschiedene Mitmachstationen an. Zum Abschluss wird ab 15.30 Uhr ein Abschlussevent auf dem Gadamerplatz in der Bahnstadt stattfinden. Weitere Infos sind in Kürze unter www.sportkreis-heidelberg.de erhältlich.

Heidelberger Ruderregatta

An der Ruderregatta des Heidelberger Regattaverbands beteiligen sich Jahr für Jahr Vereine und Renngemeinschaften aus Süddeutschland und dem europäischen Ausland. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Mai, werden bei der 84. Auflage mehrere Hundert Boote ins Wasser gelassen, um sich auf dem Neckar vor der Kulisse des Schlosses im Wettstreit zu messen. Weitere Informationen unter www.regatta-hd.de.

Kinder-Olympiade

Welche Kindertagesstätte in Heidelberg ist die fitteste? Bei der siebten Kinder-Olympiade des städtischen Projekts "Kinder in Bewegung" (KiB) messen sich am Freitag, 8. Juni, mehrere Hundert Kinder von Kitas und Kindergärten. Die Kinder-Olympiade wird von der KTG Heidelberg in Kooperation mit der Stadt und dem Sportkreis ausgerichtet und vermittelt Kindern Spaß an Bewegung. Weitere Infos unter www.kib-hd.de.

Essert Beach Cup

Beachvolleyball steht am Neuenheimer Neckarufer am Wochenende des 9. und 10. Juni beim Essert Beach Cup auf dem Programm: Bei den baden-württembergischen Meisterschaften spielen die besten Männer- und Frauenteams im Sand um die Titel. Am Samstag wird voraussichtlich von 9 bis 20 Uhr gebaggert und gepritscht, am Sonntag ab 9.30 Uhr. Das Frauen-Finale ist um 14 Uhr geplant, die besten Männer-Teams spielen voraussichtlich um 15 Uhr um den Titel. Mehr unter www.beachvolleyball-bawue.de.

Heidelberger Familien-Fußball-WM

Wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland spielen am Sonntag, 10. Juni, auf dem Gadamerplatz in der Bahnstadt Jugendteams und Heidelberger Familien auf Soccercourts die erste Heidelberger Familien-Fußball-WM aus. Veranstalter sind der Sportkreis und der Fußballkreis Heidelberg in Kooperation mit der Stadt und dem Badischen Fußballverband. Mehr folgt unter www.sportkreis-heidelberg.de.

Lebendiger Neckar/Radsonntag

Die Kommunen entlang des Neckars von Mannheim bis Eberbach laden am Sonntag, 17. Juni, bereits zum 17. Mal zu der Großveranstaltung ein und bieten ein vielfältiges Mitmach- und Veranstaltungsprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Am Neckarufer in Heidelberg werden Sportvereine, Umweltverbände, Kultureinrichtungen und weitere Institutionen ein buntes Programm bereithalten. Eine ausgewiesene Radstrecke entlang des Neckars ergänzt das Angebot. Mehr unter www.lebendigerneckar.de.

Heidelberg Juniors & Girls Sevens

Auswahlmannschaften der U16 männlich und der U18 weiblich messen sich am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, bei dem internationalen Siebener-Rugby-Turnier im Fritz-Grunebaum-Sportpark am Harbigweg. Mehr Infos unter www.rbw-rugby.de.

Drachenboot-Cup

Gemeinsam im Team Spaß am Sport haben - das ist das Ziel beim 13. Drachenboot-Cup des WSC Neuenheim am Samstag, 7. Juli, ab etwa 9.30 Uhr auf dem Neckar. Firmen-, Vereins- und Spaßmannschaften sitzen mit bis zu 18 Sportlern im Drachenboot. Hinzu kommt im Bug ein Taktgeber, der Trommler. Weitere Informationen und Anmeldung bis 15. Mai unter www.drachenbootcup-hd.de.

NCT-Lauf

Einer der größten Benefizläufe der Region findet am Freitag, 13. Juli, statt. Mitarbeiter des Uniklinikums, Patienten, Angehörige und Laufbegeisterte gehen dann auf drei verschiedenen Laufstrecken im Neuenheimer Feld an den Start. Alle Spenden kommen der Krebsforschung am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) zugute. In diesem Jahr geht außerdem der vom Deutschen Krebsforschungszentrum ausgerichtete "Heidelberger Lauf für die Krebsforschung" im NCT-Lauf auf. Erwartet werden bis zu 5000 Teilnehmer. Infos und Anmeldung unter www.nct-lauf.de.

Bahnstadtlauf

Am Samstag, 14. Juli, wird durch Heidelbergs jüngsten Stadtteil gelaufen. Angeboten werden auf dem Rundkurs eine Fünf- und eine Zehn-Kilometer-Strecke, außerdem gibt es einen Kinderlauf. Weitere Infos unter https://http21660.wordpress.com/.

Heidelberger Familiensporttag

Gemeinsame Bewegung im Tiergartenbad für Familien - das wird am Sonntag, 22. Juli, geboten. Heidelberger Sportvereine organisieren dann Mitmachstationen für Groß und Klein. Familien, die die Aufgaben absolviert haben, können an einer Verlosung teilnehmen. Weitere Infos unter www.sportkreis-heidelberg.de.

Heidelberg Man Triathlon

Einer der schönsten und zugleich auch härtesten Triathlon-Veranstaltungen Deutschlands findet am Sonntag, 29. Juli, ab 9.30 Uhr statt: Die Athleten schwimmen 1,6 Kilometer im Neckar, legen 36 Kilometer und 400 Höhenmeter auf dem Rad zurück und "klettern" auf der abschließenden Zehn-Kilometer-Laufstrecke den Philosophenweg hoch. Gestartet wird im Einzel oder in Staffeln. Die Anmeldung ist unter www.heidelbergman.de möglich.

Rudern gegen Krebs

Rudern für den guten Zweck: Die Stiftung Leben mit Krebs, das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und die Rudergesellschaft Heidelberg laden am Samstag, 8. September, zur neunten Benefizregatta auf dem Neckar mit Programm auf der Neckarwiese ein. Mannschaften aus Wirtschaft und Gesellschaft, Kliniken und Arztpraxen, aber auch Patienten setzen sich bei "Rudern gegen Krebs" ins Boot. Mit der Regatta werden Spenden gesammelt, um vielen Patienten die Teilnahme am therapiebegleitenden Projekt "Sport und Krebs" zu ermöglichen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.rgh-heidelberg.de.

Lion-Team-Challenge und Ironkids Kinder- und Jugendtriathlon

An einem Triathlon teilnehmen, ohne ein austrainierter Top-Sportler zu sein - das ist bei der Lion-Team-Challenge und dem Ironkids Kinder- und Jugendtriathlon für Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren am Sonntag, 9. September, im Tiergartenbad und im Neuenheimer Feld möglich. Veranstalter ist der Verein Heart Racer Team. Weitere Infos unter www.lion-team-challenge.de.

Gelita Trail Marathon

Eine Herausforderung der besonderen Art vor atemberaubender Kulisse bietet der Gelita Trail Marathon am Sonntag, 16. September: Auf der 42 Kilometer langen Strecke, die meist über unebene Waldwege und Trails führt, müssen 1500 Höhenmeter überwunden und drei Gipfel erklommen werden. Wer den Marathon mit Start und Ziel am Karlsplatz nicht allein bewältigen will, kann in einer Fünfer-Staffel oder beim Himmelsleiter-Trail über zehn Kilometer laufen. Mehr unter www.trailmarathon-heidelberg.de.

Info: Weitere Informationen unter www.heidelberg.de/sport.