Heidelberg./Mannheim. (pol/mün) Seit gut zehn Tagen sucht die Polizei die 26 Jahre alte Julia B. aus Heidelberg-Emmertsgrund. Ihr Auto war in Mannheim aufgefunden worden, doch von der jungen Frau fehlt jede Spur. Jetzt haben die Ermittler den 34 Jahre alten Lebensgefährten Johann N. festgenommen.

Am Sonntag, 13. August, war das Verschwinden der jungen Frau der Polizei gemeldet wirden. Zwei Tage später hatten die Ermittler ihren Mercedes in der Mannheimer Innenstadt im Bereich der Quadrate J5/K5 gefunden. Die Polizei setzte am Fundort Spürhunde ein, aber offenbar ohne Erfolg.

Jetzt geben Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt, dass der Lebensgefährte der Frau schon am vergangenen Donnerstag, 17. August, in Untersuchungshaft genommen wurde. Es hätten sich Hinweise auf eine Straftat ergeben, so die Ermittler. Der Mann habe eingeräumt, dass es vor dem Verschwinden von Julia B. einen Streit in der gemeinsamen Wohnung gegeben habe.

Doch auch wenn der Heidelberger festgenommen ist, von der jungen Frau fehlt jede Spur. Deshalb wenden sich die Ermittler des Dezernats für Kapitaldelikte der Kripo Heidelberg mit der Bitte um Hilfe an die Öffentlichkeit.

Lebensgefährte Johann N. Foto: Polizei

Sie wollen wissen:

Wer hat am Samstag/Sonntag (12./13. August) Julia B. oder den ebenfalls abgebildeten Mann gesehen?

Wo und wann - ebenfalls ab Samstag, 12. August, frühmorgens - fielen der schwarze Mercedes E-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen HD-CS 88 bzw. der schwarze Mitsubishi Lancer Kombi des Lebensgefährten der Gesuchten mit dem Kennzeichen HD-A 1166 auf?

Mit wie vielen Personen waren das / die Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt besetzt?

War erkennbar, wer sich im Fahrzeuginneren befand?

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/174-5555 melden.