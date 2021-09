Von Karla Sommer

Heidelberg. Wer überzeugter Fleischesser ist und auch gern mal ein Ei vertilgt, der konnte auf der Veranstaltung "Vegan für alle" ins Grübeln kommen. Hauptsächlich jedoch zog es überzeugte Veganer, also diejenigen, die kein Fleisch und keine Tierprodukte essen, aber auch die, die es werden wollen, in den Außenbereich des Karlstorbahnhofs. Dort waren viele Stände aufgebaut, an denen man sich informieren und auch die ein oder andere vegane Speise probieren konnte. Und auch auf der Bühne war einiges los. Es gab dort mehrere "Talks", so mit Jule Kunkel, Mitarbeiterin beim Projekt "My Health" und Leiterin des Projekts "Activity-Kit", mit Laura Zöckler von der Heidelberger Energiegenossenschaft oder auch mit der jungen Aktivistin "Tahini", die sich für Tierrechte, Klimagerechtigkeit und Antirassismus einsetzt.

Ein Gast wurde ganz besonders begrüßt, da er in der veganen Szene nicht nur als Koch des Mannheimer Restaurants "Glückstein" bekannt ist, sondern auch als Autor und Tierrechtsaktivist. Während er über sein Leben und seine Arbeit plauderte, bereitete er einen Eiersalat ohne Eier vor und einen Heringssalat ohne Hering. Der bestand aus Auberginen, Zwiebeln, Essig und Äpfeln. Das leichte Verständnisproblem der RNZ-Mitarbeiterin bei der Kocharie auf der Bühne konnte Anke Heines, seit 14 Jahren Veganerin, beheben. Denn sie hat als ehemalige Besitzerin der "Alge" in der Bahnstadt die entsprechenden Kenntnisse und erklärte, wieso manches, was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, dann doch zu einem guten Ganzen wurde.

Das roch dann entsprechend angenehm und konnte von einigen probiert werden. Andernfalls musste man seinen Appetit am Stand, der "Steaks" und "Bratwurst" anbot, stillen. Der war jedoch trotz Nachschub bald wieder ausverkauft. Ein Zeichen, dass es geschmeckt hat. Also ging es an den Stand mit gängigen Speisen wie Linsensuppe oder Zwiebelkuchen. Dazu ein neuer Wein war auch nicht schlecht. Einen Stand weiter gab es vegane Milch zum Probieren. Ob "Share" aus Hafer, Dinkel und Hanf oder "Barista" aus Hafer und Soja – wenn man sich an den Geschmack gewöhnt hat, wusste man, dass man einen guten Schluck getan hat, ganz im Sinne des Tierwohls. Auch die Fair-Trade-Schokolade schmeckte angesichts der Tatsache, dass sie mit einem unabhängigen Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet wurde, gleich viel besser.

Der Nachmittag im Karlstorbahnhof ging, wie man erleben konnte, über Tierrechtsaktionen wie die von "Animal Rights Watch" oder "Animal Rebellion" hinaus. Er wies in lockerer Atmosphäre auf ökologische Waschmittel hin und machte auf "solidarische Landwirtschaft" sowie Solarstrom in der Region aufmerksam, und er animierte zu einem Spiel beim Ernährungsbarometer. Hierbei musste man den CO2-Ausstoß von Nahrungsmittelproduktionen erraten. Die hiesige Tomate hatte dabei am wenigsten – die Ananas, mit dem Flugzeug aus Brasilien oder Thailand verfrachtet, am meisten.

Interessant war auch der Stand von "Vegan-Taste-Week", ein Projekt der "Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt". Nicht mit der Brechstange, sondern mit guten Argumenten setzt man sich dort auf verschiedenen Ebenen für den Schutz und die Rechte der sogenannten Nutztiere ein. Wobei man die vegane Ernährungsweise "als die derzeit ethisch beste Lösung fördern möchte". Die Berliner Organisation plant, im Raum Mannheim–Heidelberg eine Aktionsgruppe zu gründen. Die Resonanz, gemessen an den weit über 200 Besuchern, wäre da. Und die gefiel auch den Veranstaltern, dem Karlstorbahnhof, dem "Eine-Welt-Zentrum" und dem Verein "Vegan in Heidelberg". Deren Erste Vorsitzende, Janin Villhauer, zeigte sich "sehr zufrieden" mit dem veganen Tag, der nächstes Jahr, wie sie sagt, "auf jeden Fall wiederholt und dann auch größer werden wird".