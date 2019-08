Heidelberg. (hö) Durch das Unwetter am Samstagabend wurde ein Teil der Römerstraße beschädigt und zwar in der Senke, über die die Radwegbrücke verläuft. Dort hatten die enormen Mengen an Regenwasser Teile der Fahrbahn nach oben gedrückt. Deswegen sind die beiden Fahrstreifen in Richtung Rohrbach zwischen Lessing- und Feuerbachstraße gesperrt. Und so bildeten sich auf der Umleitung, vor allem in Richtung Franz-Knauff-Straße, lange Staus.

Mittlerweile ist die Instandsetzung der beschädigten Römerstraße in vollem Gange. Voraussichtlich am morgigen Freitag kann wieder ein Fahrstreifen stadtauswärts für den Verkehr freigegeben werden. Die gesamten Arbeiten sollen noch zwei Wochen länger dauern. Von der Umleitung über Rohrbacher Straße und Rheinstraße betroffen sind auch der Schienenersatzverkehr auf der Linie 24 sowie die Regionalbuslinie 757 nach Schatthausen.