Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Ecke Hauptstraße / Universitätsplatz stand das Mitteltor des alten Heidelberg. Daran erinnert eine Plakette an der Hausfassade. Im Jahre 1804 hatten badische Dragoner an diesem Platz die Hauptwache. Wer passierte, durfte dabei nicht rauchen, das betrachteten die Militärs als Verweigerung des Respekts, auch wenn sie – verbotswidrig – selbst schon mal rauchten. Am 11. Juli wird jedoch ein Akademiker festgenommen, weil er die brennende Pfeife im Mund hat. "Vorbeirauchen" nannten die Studenten das. Tags darauf testet ein Student der Rechts- und Staatswissenschaften erneut die Toleranz der Wachsoldaten: "Pfeife aus dem Maul!", tönt es von der Schildwache. Als er nicht reagiert, wird er festgenommen. Die Pfeife brannte nicht!, sagt er hinterher. Die Pfeife brannte doch!, sagt der Soldat, der Student habe noch Tabakrauch aus dem Mund fahren lassen.

Das Verhältnis zu den Soldaten ist ohnehin gespannt, die Akademiker wittern Angriffe auf die studentische Sitte des Pfeifenrauchens und auf die studentische Freiheit überhaupt. Es kommt in der Folge zu Zusammenstößen von Studenten und Bürgern mit der Militärgewalt. Die Dragoner gehen dabei hart vor, schlagen mit der Breitseite der Säbel zu. Die Studenten reagieren auf ihre Weise: Am Morgen des 13. Juli ziehen 137 an der Zahl über die Alte Brücke in das Dorf Neuenheim, verlassen also quasi die Stadt. Noch am selben Tag ist die Obrigkeit um eine schnelle Lösung des Konflikts bemüht. Untersuchungen gegen die beteiligten Soldaten und Offiziere werden zugesagt. Die Studenten dürfen straffrei zurückkehren. Allerdings: ohne Musik. Da bleiben sie lieber in Neuenheim. Am Tag darauf kommt ihnen eine neue Order weiter entgegen und erlaubt nun die Rückkehr mit Musik!

Die Auszüge aus der Stadt waren einst eine der Möglichkeiten der Studenten, sich gegen Universität oder Obrigkeit zur Wehr zu setzen. Besonders in den kleinen Universitätsstädten stellten Studenten einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor dar. Zimmervermieter, Gastwirte und Handwerker waren ganz oder teilweise auf sie angewiesen. Ein Boykott schmälerte auch die Einnahmen der Universität. Einige studentische Auszüge aus Heidelberg gingen besonders in die Geschichte ein.

Der große Auszug nach Frankenthal

Ein Vierteljahrhundert später, beim großen Auszug nach Frankenthal, ging die Sache nicht so glimpflich aus wie 1804. An der Museumsgesellschaft hatte sich 1828 der Streit entzündet. Diese honorige Bürgergesellschaft richtete sich an gehobene Kreise. Lesen, eine Auswahl von Zeitungen, Gedankenaustausch und kulturelle Veranstaltungen standen auf dem Programm. Ihr repräsentatives Veranstaltungshaus, das "Museum" erhob sich an der Südseite des Universitätsplatzes, wo heute das zentrale Vorlesungsgebäude der Universität steht. Der Konflikt hatte – möchte man aus heutiger Sicht meinen – harmlos begonnen: Weil sie nur vorübergehend in der Stadt lebten, sollten Studenten nur eine eingeschränkte Mitgliedschaft mit eingeschränkten Rechten erwerben können. Sie fühlen sich in ihrer studentischer Freiheit und Ehre verletzt und verhängen den "Verruf".

Darunter kann man sich heute nichts mehr vorstellen, damals war es ein scharfes Schwert: die förmliche Erklärung der Ehrlosigkeit. Der Senat reagiert mit aller Härte: In den frühen Morgenstunden lässt er die Vorsteher der Burschenschafter in Karzerhaft nehmen, gegen weitere Mitglieder wird Stubenarrest verhängt. Daraufhin erschallt der gefürchtete Kampfruf "Burschen heraus".

Die Studenten versammeln sich in der Gaststätte zur Hirschgasse auf der nördlichen Neckarseite. Beschluss: die Kommilitonen aus dem Karzer zu befreien und aus der Stadt auszuziehen. Durch das Mannheimer Tor (es stand am westlichen Ende der Hauptstraße) ziehen sie nach Schwetzingen und weiter zum Rhein bei Ketsch, setzen dort in Booten über ins königlich-bayrische Ausland. Dort sind sie vor den mittlerweile in Marsch gesetzten badischen Dragonern in Sicherheit. Es muss lustig zugegangen sein im Streikquartier Frankenthal: Wirtshäuser werden nach den Heidelberger Stammkneipen benannt, die Stadtmusik spielt, Freiheitslieder erklingen. Aus Heidelberg reisen Emissäre an, um sie zur Rückkehr zu bewegen, die Verhandlungen scheitern aber an der geforderten Straffreiheit. Schließlich fahren die Exilanten schweres Geschütz auf: Sie setzen die Universität für drei Jahre unter Verruf. Das ist ein Boykottaufruf und fügt der Reputation der Alma Mater schweren Schaden zu. Doch das dicke Ende kommt nach: Ein Großteil der Ausgezogenen verlässt nach Aufforderung der rheinbayrischen Behörden den Ort Frankenthal. Nach Heidelberg zurückgekehrt, bleibt ihnen nichts übrig, als Mann für Mann ihren Verruf zurückzunehmen. Denn die Universität hat ein Druckmittel: Sie hat die Papiere der Immatrikulierten in Verwahrung. Verweigerer werden von der Universität verwiesen, einige für immer.

1848: Der Auszug nach Neustadt

In engem Zusammenhang mit der Badischen Revolution stand der letzte Auszug der Studenten im Jahre 1848. Im Sommersemester hatte sich in Heidelberg ein "Demokratischer Studentenverein" gegründet, der sich für die Errichtung einer Republik einsetzte. Als das badische Innenministerium in Karlsruhe am 11. Juli den Verein verbot, fanden sich nicht nur die wenigen Mitglieder, sondern große Teile der Studentenschaft ungleich behandelt, denn bürgerliche Vereine mit vergleichbarer Zielsetzung durften weiter bestehen. Unterstützung kam vom Stadtrat. Republikanische Bürger geben das Geleit, als 364 Studenten unter dem schwarz-rot-goldenen Banner der Burschenschaft aus der Stadt ziehen. Neustadt an der Weinstraße ist ihr Ziel. Mit einem Trick beendet die Karlsruher Regierung die Affäre: Sie verbietet nun alle demokratischen Vereine – auch die bürgerlichen. Damit wird formal die Forderung der Studenten erfüllt – die Gleichbehandlung. Die Ausgezogenen kehren zurück. Bitter beklagen sie, "daß jetzt auch die übrigen demokratischen Vereine in Baden aufgehoben sind; aber wir verwünschen eine solche Genugthuung, welche geschehenes Unrecht nur durch größeres wieder gut macht".