Bei Kindern beliebt: Pommes mit Majo zählt nach wie vor zu den am meisten angebotenen Junior-Gerichten. Foto: dpa

Von Matthias Kehl

Hamburger, Schnitzel oder Chicken Nuggets - die Klassiker der Kindergerichte finden sich auch auf den Speisekarten der Heidelberger Restaurants wieder. Das ergab eine RNZ-Umfrage bei hiesigen Gastronomie-Betrieben.

"Wir haben es schon öfter mit Gemüsesticks und Ähnlichem probiert", verrät Hannes Fritz, Chef des Restaurants "Olive" im Klausenpfad. "Ich kann aber aus 20-jähriger Erfahrung sagen, dass solche Alternativen fast gar nicht bestellt werden", so Fritz. Auch die Olive setze mit den "Bambini-Menüs" vornehmlich auf die altbewährten Gerichte mit Pommes, Hamburger und Nuggets. Mit Penne in hausgemachter Tomatensoße steht aber auch eine etwas gesündere Alternative auf dem Speiseplan. "Wenn Eltern für ihre Kinder etwas anderes wollen, entsprechen wir natürlich den Wünschen", sagt Fritz.

Den "Kloß mit Soß", den "Braulehrling" (Nürnberger Rostbratwürste) und den "Braubär" (Fischstäbchen mit Remoulade) bietet das "Vetters Brauhaus" in der Steingasse für seine kleinen Gäste an. "Beschwert hat sich darüber noch keiner", sagt Daniel Thieme vom Service-Team. Wer ins Brauhaus komme, stelle sich ohnehin auf deftige Kost ein. "Da weiß man, dass das vielleicht nicht ganz so gesund ist", meint Thieme gegenüber der RNZ.

Eine breite Auswahl an Kindergerichten hat das Essighaus in der Plöck zu bieten. Wozu auch süße Speisen wie Pfannkuchen mit Marmelade und Kartoffelpuffer mit Apfelmus zählen. Angesprochen auf die gesünderen Alternativen, wollte das Essighaus indes keinen Kommentar abgeben.

"Spezielle gemüselastige Gerichte für Kinder werden bei uns nur sehr selten bestellt", erzählt Lale Uslu vom Restaurant "Da Mario". Diverse italienische Speisen in Junior-Portion - von der Mini-Pizza bis hin zum kleinen Risotto - biete das Restaurant in der Rohrbacher Straße auf Nachfrage an.

Auf der Speisekarte des Tagesrestaurants "Fritz", das zum Hotel "Europäischer Hof" gehört, gibt es für die kleinen Gäste keine expliziten Menüs. "Ein kleines Rinderfilet mit Salat wurde bei uns auch schon als Kinder-Gericht bestellt", verrät Service-Mitarbeiterin Neele Zimmermann. "Dennoch bleibt das eher die Ausnahme.

Den "Muntermacher-Salat" für Kinder hat das Restaurant "Zum Roten Ochsen" in der Hauptstraße im Repertoire. Dieser sei als Beilage zu den Junior-Portionen Spätzle und Maultaschen gedacht, verrät Mitarbeiter Daniel Seiz, der auch erzählt, dass Bestellungen der Salat-Alternative eher selten vorkommen. "Viel liegt aber auch an den Eltern", glaubt Seiz. "Wenn diese nicht bewusst gesunde Gerichte auswählen, tun es die Kinder auch nicht."