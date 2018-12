Der Blick auf das romantische Schloss lässt sich auch gratis genießen. Doch wer in den Schlosshof will, muss künftig mehr bezahlen. Foto: Staatliche Schlösser

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die gute Nachricht vorneweg: Der Eintritt für die Schwimmbäder, die Müllgebühren und auch die Theatertickets bleiben im nächsten Jahr gleich. Doch in vielen Bereichen müssen die Bürgerinnen und Bürger tiefer in die Tasche greifen. Die RNZ hat eine Übersicht zusammengestellt.

Schloss und Bergbahn: Das Kombiticket, das nicht nur zum Eintritt in den Schlosshof berechtigt, sondern mit dem man auch die Bergbahn nutzen kann, kostet ab dem 1. Januar acht statt bisher sieben Euro für Erwachsene. Die Preise für Ermäßigte bleiben bei vier Euro, auch die Sonderführungen werden nicht teurer. Grund für die Erhöhung war der Beschluss des Gemeinderates vom 16. November 2017, die Bettensteuer in Heidelberg zu vermeiden und stattdessen den Preis für das Schlossticket um einen Euro anzuheben und somit alternative Einnahmequellen zu generieren. "Auch mit der Anpassung sind die Bergbahnfahrt bis zum Schloss und der Eintritt noch deutlich unter dem vergleichbarer Schlösser", sagt Patrick Jelinek, Abteilungsleiter Bergbahn bei den Stadtwerken Heidelberg. Jährlich besuchen rund 1,1 Millionen Gäste das Schloss.

Für einen Zoobesuch müssen Familien ebenfalls tiefer in die Tasche greifen - aber erst zum Beginn der Hauptsaison im März. Die Tickets für Erwachsene kosten dann 11,60 Euro statt bisher 11 Euro, die für Kinder 5,80 statt derzeit 5,50 Euro. Auch die anderen Tarife werden leicht angehoben.

Das Parken in den Tiefgaragen der Stadtwerke Heidelberg, hier die Kasse am Friedrich-Ebert-Platz, kostet ab dem neuen Jahr etwas mehr. Foto: Philipp Rothe

Die Parkhäuser der Stadtwerke verlangen ab dem 1. Januar ebenfalls mehr. Der Tageshöchstsatz beträgt nun zum Beispiel 14 Euro statt zuvor 13,50 Euro. Der Nachttarif wird dagegen um einen Euro günstiger und beträgt nun zwei Euro. Wer Kosten sparen will, kann die App "Heidelberg Parken" nutzen, dafür gibt es zehn Prozent Ermäßigung. Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings begründet die Anhebung mit den Investitionen in die Gebäude.

Der Öffentliche Nahverkehr verteuert sich ab dem 1. Januar durchschnittlich um 2,42 Prozent. Volkhard Malik, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) rechtfertigt dies mit gestiegenen Lohn- und Betriebskosten sowie notwendigen Investitionen in neue Fahrzeuge und eine moderne Infrastruktur. Ein Einzelfahrschein für Erwachsene bleibt in der Großwabe Heidelberg ab dem 1. Januar mit 2,60 Euro zwar gleich. Eine Tageskarte kostet aber dann sieben Euro, also 50 Cent mehr. Die "Karte ab 60" steigt von 42,10 Euro im Monat auf 44,40 Euro, das Jobticket von 40,50 auf 43,90 Euro.

Bei der Fernwärme gibt es eine Preissteigerung von 1,61 Prozent bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden und einer Anschlussleistung von 15 Kilowatt. Der Preis errechnet sich nach festen Formeln, in den die vom Statistischen Bundesamt ermittelten Indizes wie der Kohlepreisindex und andere eingehen.

Auch Strom wird teurer. Zum 1. Januar steigen die Stromkosten bei einem durchschnittlichen Verbrauch von jährlich 3500 Kilowattstunden zunächst um 55 Euro brutto oder rund vier Prozent. Für Anfang März versprechen die Stadtwerke Heidelberg jedoch wieder eine Preissenkung, rückwirkend zum 1. Januar. Der neue Tarif sei noch nicht bekannt. Grund der Anpassungen sind veränderte Netznutzungsentgelte und der Beschaffungspreis. Stadtwerke-Sprecherin Frings verweist auf das neue Festpreisprodukt mit Kostengarantie bis zum 30. Juni 2020 "Heidelberg Strom fix 2020/2". Damit könne ein Privathaushalt mit 3500 Kilowattstunden rund 176 Euro pro Jahr sparen.

Beim Gas sind ebenfalls die gestiegenen Netznutzungsentgelte und Beschaffungspreise die Gründe für die Preisanpassung ab 1. Januar. Ein Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 18.000 Kilowattstunden muss 112 Euro brutto mehr berappen. Das entspricht einer Steigerung um 6,78 Prozent. Frings verweist auch bei diesem Posten auf ein neues Festpreisprodukt: "Heidelberg Gas fix 2020/2".

Die Abwassergebühr steigt von 1,10 Euro pro Kubikmeter auf 1,36 Euro. Die Niederschlagswassergebühr sinkt dagegen auf 0,54 Euro pro Quadratmeter versiegelte Fläche auf einem Grundstück. Derzeit liegt sie bei 60 Cent. "Die Abwassergebühr hat sich erhöht, da die Schmutzwassermenge in den letzten Jahren zurückgegangen ist, während der Aufwand zur Reinigung und für die Sanierung des Kanalnetzes gestiegen sind", begründet ein Stadtsprecher die geänderten Tarife. Bei der Niederschlagswassergebühr wurde der Gebührenmaßstab geändert.

Die Friedhofsgebühren steigen deutlich. "Um auch künftig das gesetzte Ziel einer Gesamtkostendeckung von 90 Prozent erreichen zu können, sind teilweise Gebührenerhöhungen erforderlich", heißt es in der Beschlussvorlage zum Gemeinderat. In der letzten Sitzung vor der Winterpause votierten die Stadträte einstimmig für das neue Regelwerk. Eine Erdbestattung im Wahlgrab kostet ab 1. Januar inklusive Leichen- und Feierhallennutzung in Heidelberg 3775 Euro statt bisher 3708 Euro, im Urnenwahlgrab 3084,50 Euro statt bislang 2986,06 Euro.