Heidelberg. (ani) Lena Belgart war bei der Musikcastingsendung "The Voice of Germany" erfolgreich. Die 35-jährige Heidelbergerin bekam sogar den heiß begehrten "Vierer-Buzzer" – das heißt, alle vier Juroren haben sich für die Sängerin umgedreht. Bei den sogenannten Blind Auditions gilt: Die Talente singen, die Juroren sehen sie aber erst, wenn sie ihren Buzzer drücken und der Stuhl sich umdreht. Belgart hatte also letztlich die Qual der Wahl und konnte sich entscheiden, ob sie ins Team von Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos oder Mark Forster möchte. Nach einem emotionalen Duett mit Johannes Oerding entschied sie sich – zum Leid der anderen drei Juroren – für den beliebten Popsänger aus Hamburg.

Update: Freitag, 5. November 2021, 20.07 Uhr

Lena Belgart schafft es vom Kirchenchor auf die ganz große Bühne

Die 35-jährige Heidelbergerin tritt am Donnerstag bei der Castingshow an. Mit dem Auftritt hat sie auch ihre bisherige Karriere riskiert.

Von Lea Jaeger

Heidelberg. "Ich wollte das Singen nie beruflich machen", erzählt Lena Belgart, und doch ist die 35-Jährige aus Heidelberg am kommenden Donnerstag im Fernsehen bei "The Voice of Germany" zu sehen, wo Millionen von Menschen ihr dabei zuschauen, wie sie ihr Gesangstalent unter Beweis stellt. Die Castingshow ist dafür bekannt, Sänger nur anhand ihrer Stimme zu bewerten. Bei den sogenannten "Blind Auditions" können die Juroren den Sänger deshalb erst sehen, nachdem sie sich von dem Gesangstalent überzeugt haben.

Lena Belgart auf der „The Voice“-Bühne: Erstmals rückte die Heidelberger Background-Sängerin damit in die erste Reihe. „Mal schauen, ob die Welt auf eine Lena Belgart gewartet hat“, sagt sie. Foto: pr

Angefangen hat Belgarts musikalische Karriere "wie bei so vielen", wie sie sagt, in der Kirchenmusik. Inzwischen unterrichtet sie auf Musik-Lehrer-Fortbildungen oder als Workshop-Dozentin und arbeitet als Vocal-Coach. Außerdem tritt sie als Background-Sängerin für bekannte Musiker wie Tim Bendzko, Frida Gold, Herbert Grönemeyer und Stefanie Heinzmann auf. Weshalb hat sie sich entschieden, nun selbst in Reihe eins zu stehen? "Zum einen hat Corona es uns Künstlern echt nicht leicht gemacht: Ich erhoffe mir durch die Teilnahme, wieder mehr auf der Bühne stehen zu können", sagt Belgart. Und zum anderen möchte sie nun herausfinden, ob eine Solokarriere etwas für sie ist: "Ich möchte der Welt zeigen: Ich bin da. Mal schauen, ob die Welt auf eine Lena Belgart gewartet hat", fügt sie lachend hinzu.

Seit sechs Jahren lebt die Sängerin nun schon mit ihren zwei Kindern in Heidelberg. Für die Familienplanung sei sie von Mannheim hergezogen. Außerdem ist sie hier gut mit anderen Musikerkolleginnen und Kollegen vernetzt: Sie ist Teil einer Art "Musiker-WG". In diesem Raum in Heidelberg treffen sich die acht regelmäßig, um sich auszutauschen, Musik zu machen und etwas davon aufzunehmen.

Der Auftritt bei "The Voice of Germany" war trotz Belgarts langjähriger Bühnenerfahrung etwas ganz Besonderes: "Ich bin niemand, der vor Shows super aufgeregt ist, aber jetzt war ich so nervös wie schon lange nicht mehr." Der Auftritt fühlte sich für sie an wie eine Prüfungssituation, unmittelbar danach geben die Juroren ja ihre Bewertung ab. Außerdem, so beschreibt sie ihre Gedanken zur Castingteilnahme, habe man sich in ihrer bisherigen Laufbahn als Backgroundsängerin nicht explizit für sie als Person interessiert: "Da war es nicht schlimm, wenn ich in zweiter Reihe mal einen Fehler gemacht habe. Aber beim Casting singe ich 90 Sekunden lang unter meinem Namen und stehe im Mittelpunkt. Das war schon ungewohnt." Vor allem auch die Angst, ihre berufliche Karriere mit dem Auftritt aufs Spiel zu setzen, beschäftigte die Sängerin. So könne sich ein schlechter Auftritt negativ auf Buchungsanfragen als Background-Sängerin auswirken. Und ihre Chancen, weiterzukommen? "Ich bin ein realistischer Mensch und nicht bomben-selbstbewusst. Natürlich weiß ich, dass ich gut singen kann, aber das können eben auch viele meiner Konkurrenten", sagt Belgart. Im Übrigen geht sie davon aus, dass es die Juroren weniger interessiert, wie gut jemand singt, sondern ob sie von der Musik berührt sind und ob diese eine Geschichte erzählt.

Info: Die Castingshow wird am Donnerstag, 4. November, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.