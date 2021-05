Lieferando ist in Coronazeiten nicht aus der Stadt wegzudenken. Das liegt auch an den auffälligen orangen Uniformen der Fahrer. Doch viele Restaurants liefern selbst. Foto: Noemi Girgla

Von Lydia Dartsch

Heidelberg. "Ohne Lieferando geht es im Moment nicht", sagt Gabriel Basmaci, Inhaber der "Kostbar". Im Großen und Ganzen sei er aber zufrieden. Levent Caliskan von der "Alten Gundtei" gibt an, mit dem Goliath unter den Lieferdiensten sogar neue Kunden hinzugewonnen zu haben. "Wir haben darüber unseren Kundenstamm stark erweitern können", sagt er.

Dass es auch ohne Lieferando geht, wollen die Start-ups "Urban Worxx" aus Heidelberg und "Deliverant" aus Eppelheim beweisen. Den "Davids" auf dem Liefermarkt geht es nicht nur darum, die Menschen in der Region satt zu bekommen und zufriedenzustellen. Sie wollen Gastronomen und lokale Händler unterstützen, ohne so hohe Provisionen zu verlangen, wie es der orange Lieferriese tut.

Am Branchenriesen führt kein Weg vorbei

Der Lieferdienst Lieferando ist gerade in der Coronakrise nicht mehr aus den Innenstädten wegzudenken - vor allem wegen der grell-orange gekleideten Fahrradlieferanten mit dem charakteristischen Rucksack, die entweder vor Restaurants warten oder durch die Gegend heizen (Hier lesen Sie unseren Bericht über die Situation der Fahrer in Heidelberg). Das Bestellportal gehört zu "Just Eat Takeaway", das in Amsterdam sitzt.

Hintergrund Was sind Lieferando-Schattenwebsites? Der Lieferdienst erstellt ohne das Wissen der Restaurantbetreiber, Websites mit einer Web-Adresse, die der echten Domain der Restaurants bis auf wenige Details gleicht. Meistens unterscheiden sich die Adressen nur durch einen Bindestrich mehr oder weniger. Durch bezahlte Werbung bei Google werden diese Websites bei den [+] Lesen Sie mehr Was sind Lieferando-Schattenwebsites? Der Lieferdienst erstellt ohne das Wissen der Restaurantbetreiber, Websites mit einer Web-Adresse, die der echten Domain der Restaurants bis auf wenige Details gleicht. Meistens unterscheiden sich die Adressen nur durch einen Bindestrich mehr oder weniger. Durch bezahlte Werbung bei Google werden diese Websites bei den Suchergebnissen in fast allen Fällen vor der echten Seite der Partnerrestaurants angezeigt. Diese Websites sind ziemlich schlampig erstellt. Meist hat das gewählte Titelbild nicht einmal etwas mit dem Angebot des Restaurants zu tun. Heftigstes Beispiel dafür ist ein Steak bei einem veganen Restaurant. Nutzer erkennen dies erst, wenn sie auf der Seite ganz nach unten scrollen am "Lieferando"-Schriftzug im Footer - jedenfalls, wenn sie nicht zu hungrig sind und vorher ihre Bestellung über das eingebaute Bestell-Widget aufgegeben haben. Ziel dieser Praktik ist, dass provisionsfreie Bestellungen auf der Restaurantwebsite auf die Lieferando-Fakeseite umgelenkt werden, für die dann die Provision fällig wird. Zu guter Letzt, wissen die Betreiber auf RNZ-Anfrage von diesen Schattenwebsites nichts. Nicht einmal davon, dass sie in deren Impressum als Verantwortliche für die Seite genannt werden, wodurch ihnen weitere rechtliche Risiken entstehen.

[-] Weniger anzeigen

Seit der Coronakrise verzeichnet es große Umsatzsteigerungen. Aber es gibt auch Kritik wegen hoher Provisionen und fragwürdiger Geschäftspraktiken wie Schattenwebsites der Partnerrestaurants (siehe Hintergrund). Solche Schattenwebsites gibt es nach RNZ-Recherche auch für jedes der befragten Restaurants, mit den jeweiligen Inhabern im Impressum - aber ohne deren Wissen, wie sie auf RNZ-Nachfrage sagten.

Abhängigkeit oder Restaurant-Retter?

Alle befragten Restaurants in Heidelberg, die eine Partnerschaft mit Lieferando eingegangen sind, zeigten sich auf RNZ-Anfrage zufrieden mit dem Portal. "Die Mitarbeiter sind immer schnell erreichbar, wenn es Probleme gibt", sagt Caliskan. Es sei auch kein Problem gewesen, die Partnerschaft nach wenigen Monaten zu kündigen, als seine Familie das Restaurant im Sommer 2020 regulär öffnen durfte, sagt er. Als im Herbst wieder ein Lockdown verhängt wurde, konnte er schnell wieder Partner werden. Außerdem erhalte er über das Programm Statistiken über Bestellungen, was dem Gastronomen helfe, Einkäufe und Angebote besser zu planen.

Basmaci von der "Kostbar" meint, mit dem Lieferdienst könne er in der Krise ein bisschen verdienen. Seit Anfang des Lockdowns ist er Partner des Branchenriesen. Ebenso lange ist Levent Caliskan von der "Alten Gundtei" dabei: Er liefere nun Essen an Menschen, die zuvor eher nicht in das Restaurant gekommen wären. Das helfe ihnen derzeit, die Krise zu überstehen.

Das "Joe Molese" ist erst seit Kurzem Partner bei Lieferando und Inhaber Marco Panzini hat für den Anfang einen positiven Eindruck vom Branchenriesen. Der Umsatz, den die Bestellungen über die Plattform bringe, sei gut, sagt er: "Ich will das für drei Monate ausprobieren und dann weitersehen", sagt er. Auch das "Joe Molese" habe durch die Plattform neue Kunden hinzugewonnen.

Die "Alte Gundtei" beliefert ihre "Gäste" selbst. Bestellt wird per Telefon oder über Lieferdienste wie "Lieferando". Foto: Reinhard Lask

Ob Lieferando aber eine dauerhafte Lösung ist, darüber sind sich die befragten Gastronomen unsicher. Hauptkritikpunkt sind die hohen Provisionen: 13-16 Prozent des Umsatzes, wenn das Restaurant die Speisen mit eigenen Fahrern ausliefert und 30 Prozent, wenn Lieferando die Fahrer stellt. Außerdem gibt es eine pauschale Gebühr, wenn die Kunden online bezahlen. "Es tut weh, aber wir haben keine andere Möglichkeit", so Basmaci. Auch Caliskan kann auf diesen Umsatz während der Coronapandemie nicht verzichten: "Es hilft uns, den Lockdown zu überstehen", sagt er.

Um Geld zu sparen, beschäftigen Levent Caliskan von der "Alte Gundtei" und Gabriel Basmaci von der "Kostbar" eigene Fahrer. "Zudem behalten wir so auch die Kontrolle darüber, dass die Speisen heiß und in der richtigen Qualität bei unseren Kunden ankommen", sagt Caliskan. Außerdem seien die Mitarbeiter des Familienbetriebs weniger in Eile und könnten daher die Beziehung zu ihren Gästen pflegen.

Auf Lieferando-Fahrer zurückzugreifen halten beide für zu teuer: "Bei einer Provision von 30 Prozent vom Umsatz würde bei uns nichts mehr hängen bleiben", sagt Caliskan. Marco Panzini vom "Joe Molese" will das erst noch abschließend testen. Von den drei Monaten, die er sich vorgenommen hat, ist gerade die Hälfte vorbei. Fest steht für aber schon jetzt: "Die Menge an Kunden, die über Lieferando bestellen, könnten wir mit eigenen Fahrern gar nicht beliefern", sagt er.

Lokale Lieferdienste als Alternative?

Unter anderem bei der Provision setzen die lokalen Lieferdienste wie "Urban Worxx" und "Deliverant" an und gehen über das Liefern von Speisen sogar hinaus. Auf RNZ-Anfrage zeigten sich die Restaurantbesitzer weitgehend zufrieden mit Urban Worxx. Die Plattform bietet neben Essen auf Rädern Lieferdienste für Läden und in Heidelberg hergestellte Waren. "Ich bin immer wieder überrascht, was alles in der Region hergestellt wird. Darauf wäre ich nie gekommen", sagt Marco Panzini, der mit dem "Joe Molese" der erste Kunde des Start-ups war. Neben der Vielfalt an Produkten begrüßt er, dass die Heidelberger Firma in der Region Steuern zahlt.

Das ist eines der Ziele von "Urban Worxx", sagt Divanshu Jangir, der das Start-up im November 2020 mit anderen Mitstreitern gegründet hat: "Alles, was man bei Amazon bestellen kann, bekommt man auch in Heidelberg", erklärt er seine Motivation. Das brachte ihn und sein Team darauf, nicht nur Essen aus Restaurants zu liefern, sondern möglichst viele Produkte, die in der Region hergestellt und angeboten werden.

"Wir wollen eine Community schaffen, der es wichtig ist, lokale Waren und Dienstleistungen zu bestellen und die bereit ist, dafür eine Liefergebühr zu bezahlen", sagt Jangir. Der Umsatz solle möglichst den Restaurants und Anbietern zugutekommen. Die Kunden sollen bestellte Waren noch am selben Tag erhalten - "am besten noch in der gleichen Stunde und wohin sie wollen. Auch an die Neckarwiese für ein Picknick", sagt Jangir.

Nach gerade mal einem halben Jahr bieten schon 70 Läden ihre Speisen und Waren auf der Plattform an. 18.000 Bestellungen wurden bisher geliefert, durchschnittlich 3000 im Monat. Künftig sollen auch Dienstleistungen wie ein Wäscheservice oder ein Reinigungsdienst bestellbar sein. Trotz des schnellen Wachstums beschränkt sich das Start-up vorerst auf den Raum Heidelberg.

Die Wünsche der Gastronomen im Blick

Hinter "Deliverant" aus Eppelheim steht vor allem die Idee, Abläufe im Restaurant durch Digitalisierung so reibungslos wie möglich zu gestalten. "Ich wollte ursprünglich eine Bestellplattform für mein eigenes Restaurant entwickeln", sagt Daniel Kirkos, der mit seinem Bruder Alexis das Restaurant "Zum goldenen Löwen" führt. Zusammen mit Michael Zwirn entwickelten sie ein Shopsystem, das sich in Restaurant-Websites einbauen lässt sowie einen eigenen Routenplaner, der den Fahrern anhand der zu beliefernden Adressen den idealen Liefer- und Rückweg errechnet.

Die Coronakrise gab dem Unternehmen Aufwind. "Zuerst hatten wir mit dem goldenen Löwen auch Lieferando-Partner werden wollen", berichtet Kirkos vom März 2020, als die Restaurants zum ersten Mal schließen mussten. "Als wir die Konditionen gesehen haben, sind wir aus allen Wolken gefallen", erzählt er. Denn die Margen in der Gastronomie machten in der Regel 14 oder 15 Prozent des Umsatzes aus. Bei 14 Prozent Umsatzprovision, die Lieferando verlangt, bleibt da nicht viel übrig.

Der erste Gedanke: "Das können wir auch ohne die hohen Provisionen", sagt Kirkos. Wenige Wochen später stand das System bestehend aus Webshop, Onlinebestellung und der App für den Bon-Ausdruck. Das System werde ständig erweitert. Mittlerweile können die Gastronomen auch spezielle Angebote wie Mittagstische einpflegen und Vorbestellungen anbieten. Als Kunden nach kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten fragten, wurde auch das programmiert. Rund 115 Restaurants wickeln derzeit ihre Bestellungen über Deliverant ab. 100 davon sind im Rhein-Neckar-Kreis.

Unterstützung lokaler Anbieter, aber (noch) keine Lieferando-Konkurrenz

Der Anteil der Bestellungen über die lokalen Bestell-Startups ist im Vergleich zum Branchenriesen Lieferando sehr gering, sagen die Restaurantbetreiber auf RNZ-Anfrage. Demnach bestellen Stammkunden direkt per Telefon oder über die echte Website, den meisten Umsatz jedoch brächte Lieferando. "Urban Worxx" und "Deliverant" lägen derzeit noch im einstelligen Prozentbereich.

Dass sie sich in einem Duell "David gegen Goliath" befinden, ist den Gründern bewusst. Kirkos sagt: "Lieferando hat die Monopolstellung und das Geld für die Werbung. Wir raten unseren Kunden deshalb, mehrgleisig zu fahren, neue Kunden über Lieferando anzuziehen und die dann auf das eigene Bestellsystem zu leiten." Bei "Urban Worxx" dagegen konzentriert man sich lieber erstmal auf eine kleine lokale Community und darauf, dass zufriedene Kunden die Plattform weiterempfehlen.