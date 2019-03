Sturmtief "Eberhard" richtete vor allem an Bäumen Schäden an. Foto: PR-Video

Heidelberg. (mare) Die Nachläufer des Sturmtiefs "Eberhard" wirken sich auch auf die kommenden Tage aus. Denn wie die Heidelberger Stadtverwaltung mitteilt, sollte der Stadtwald in der nächsten Zeit sicherheitshalber gemieden werden.

Bei zwölf größeren Einsätzen war die Feuerwehr Heidelberg am Sonntag im Einsatz. Insbesondere waren Bäume auf Straßen gekippt und Bauzäune umgefallen. In Kirchheim war die Krone eines Baumes abgeknickt und auf das Dach eines Hauses gefallen. Zudem waren die Feuerwehrleute in der Bahnstadt und auf dem Boxberg gefordert, weil sich Fassadenteile von Gebäuden gelöst hatten. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr Heidelberg und von sieben Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr zwischen circa 15.45 und 20 Uhr über mehrere Stunden im Einsatz.

Gefahr durch lockere Äste im Wald

Die Revierförster haben sich indes einen Überblick über die Windwurf-Schäden im Stadtwald verschafft. Erste Kontrollen haben ergeben, dass wohl keine größeren Schäden zu erwarten sind. Das Forstamt hat mit den Aufräumarbeiten begonnen. Wie nach jedem Sturm besteht jedoch eine potenzielle Gefahr durch lockere Äste, loses Totholz in den Baumkronen oder Bäume, die nicht mehr standsicher sind. Die Stadt rät deshalb, den Wald in den kommenden Tagen aus Sicherheitsgründen zu meiden.