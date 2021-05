Von Anica Edinger

Heidelberg. Über eine Million entliehene Medien im Jahr 2020 – und das trotz achtwöchiger, coronabedingter Schließung: Die Stadtbücherei legte kürzlich ihre Bilanz für das vergangene Jahr vor und die kann sich trotz Virus und Lockdown sehen lassen. Für Stadtbücherei-Leiterin Christine Sass war es ein absolutes Ausnahmejahr, das Tiefen, aber auch Höhen mit sich brachte. Im RNZ-Interview spricht Sass über die in Corona-Zeiten gestiegene Lust am Lesen, über schmerzliche Einschränkungen im Bücherei-Betrieb – und über drei besondere Wünsche für die Zukunft.

Frau Sass, am Donnerstag durften Sie nach monatelangen Einschränkungen im Bücherei-Betrieb wegen der niedrigen Inzidenz in Heidelberg wieder etwas lockern. Ist Ihnen da ein Stein vom Herzen gefallen?

Es ist ein wunderbares Gefühl! Nach dieser gefühlten Ewigkeit mit vielen, vielen Einschränkungen sind wir sehr froh, wieder fast normal arbeiten zu können. Einige Dinge bleiben uns noch erhalten, wie zum Beispiel die Kontaktdatenerfassung per Büchereiausweis und natürlich alle Hygienemaßnahmen, die aktuell gelten. Ein Termin muss aber nicht mehr vereinbart werden – und auch die Beschränkung der Aufenthaltszeit entfällt.

Was war denn das Schlimmste für Sie und die Stadtbücherei am Lockdown?

Wir waren immer ein offenes Haus, jeder konnte kommen und uns besuchen, wie es ihm beliebte. Auf dieses niederschwellige Angebot waren wir immer stolz. Viele Menschen haben die Stadtbücherei in den letzten Jahren als ihr zweites Zuhause gesehen, haben hier Zeitungen gelesen, gearbeitet, in der Kinderecke Zeit mit der Familie verbracht, Kaffee in unserem Café getrunken, das fast sieben Monate lang geschlossen war. Aufgrund der Pandemie mussten wir leider wieder Hemmschwellen einführen, etwa die Zeitbeschränkung. Das war wirklich schlimm und hat uns allen wehgetan.

Wird es viel Aufbauarbeit benötigen, die Stadtbücherei nach der Pandemie wieder als offenes Haus zu etablieren?

Die Pandemie hat uns in diesem Gesichtspunkt 20 bis 30 Jahre zurückgeworfen, in eine Zeit, in der Büchereien oft reine Ausleihorte waren. Ich denke, es wird seine Zeit dauern, bis alles wieder so sein wird, wie es vor der Pandemie war. Viele Menschen sind noch verunsichert und ermüdet von dem vielen Hin und Her von Öffnungen, Schließungen und neuen Regelungen. Ich denke, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Doch hoffentlich kehren dann viele wieder zu ihren Gewohnheiten zurück und damit auch in die Stadtbücherei.

Wie viele Besucher kommen denn aktuell täglich zu Ihnen?

Zwischen 400 und 500 – vor der Pandemie waren es 2000 bis 3000 Besucher am Tag.

Etwas Gutes hatte der Lockdown wenigstens für Büchereien aber doch: Es wurde mehr gelesen. Auch ihre Ausleihzahlen gingen nur sehr geringfügig zurück...

Ja, da haben Sie Recht. 2020 verzeichneten wir über eine Million entliehene Medien, nur etwa 160.000 weniger als 2019. Das ist angesichts der achtwöchigen Schließung der Bücherei ein extrem gutes Ergebnis. Insbesondere Romane und Kinderbücher waren während der beiden kompletten Lockdowns nachgefragt. Wir haben aber neben der Bücher-Ausleihe auch viele weitere neue Angebote ins Leben gerufen, die von den Menschen gerne genutzt wurden.

Zum Beispiel?

Toll nachgefragt war und ist auch nach wie vor unsere neue Brettspiel-Ausleihe, die dank einer Spende der Stadtwerke ermöglicht wurde. Vor allem Familien nutzen dieses Angebot gerne. Neu ist auch "Filmfriend", eine Plattform der Stadtbücherei, auf der man Filme streamen kann. Gerade in den Wintermonaten kam auch das gut an.

Haben Sie auch aufs Digitale gesetzt?

Wir haben unser digitales Angebot definitiv stark ausgebaut. So haben wir gemeinsam mit dem Theater und Orchester schon einige Lesezeiten in der Bücherei aufgezeichnet und im Internet gestreamt. Und erst kürzlich war meine Kollegin Beate Frauenschuh mit einem Kameramann bei Autorin Ingrid Noll, um mit ihr über ihr neues Buch zu sprechen. Das ersetzt natürlich nicht die persönliche Begegnung und den Austausch mit dieser großen Dame etwa bei einer Lesung im Hilde-Domin-Saal, wurde aber doch auch ein paar Hundert Mal online angeschaut.

Und auch bei den virtuellen Nutzern konnten Sie zulegen...

Waren es 2019 noch 500.000, konnten wir das 2020 auf 534.000 steigern. Da hat auch unsere 2018 neu konzipierte Internetseite den Praxistest bestanden.

Das klingt, als seien Sie insgesamt doch ganz gut durch die Krise gekommen...

Wir haben auf jeden Fall das Beste daraus gemacht und die Herausforderungen angenommen. Dennoch arbeiten mittlerweile auch wir in der Stadtbücherei am Anschlag, die Kommunikation von Regeln bedeutet doch auch einen sehr hohen Aufwand und vieles stößt auch nicht immer auf Verständnis bei den Nutzerinnen und Nutzern. Wir mussten beispielsweise alle unsere Sitzmöbel wegräumen, weil sich immer wieder Menschen dort niedergelassen haben, obwohl das aktuell nicht erlaubt ist.

Sie und viele Heidelberger warten seit Jahren auf einen neuen Bücherbus. Wann ist es denn nun endlich soweit?

Leider hat die Corona-Krise die Anschaffung ein wenig verzögert. Wir peilen an, noch in diesem Quartal die Beauftragung für das Fahrzeug fertig zu bekommen. Dann wird es noch einmal elf bis zwölf Monate dauern, bis das Fahrzeug gebaut wird. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden.

Ein neuer Bücherbus war einer Ihrer großen Wünsche. Wenn dieser erfüllt ist, was steht dann an?

Viele Menschen haben uns rückgemeldet, dass sie gerne einen Eingang an unserer Rückseite hätten, also bei der Haltestelle Stadtbücherei. Das könnte man beispielsweise mit einer kompletten energetischen Sanierung unseres Hauses angehen, die schon lange geplant ist. Außerdem wünschen wir uns einen 24-Stunden-Rückgabeautomaten.

Angesichts der angespannten Haushaltslage: Halten Sie es für realistisch, dass diese Träume bald Wirklichkeit werden?

Ich bin da optimistisch. Beim Thema Energie und Klima will man ja investieren und es gibt auch die Möglichkeit, Fördermittel einzuwerben. Der Gemeinderat hat uns immer sehr unterstützt – das bleibt hoffentlich auch nach der Pandemie so.

Info: Die Stadtbücherei ist dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 16 Uhr. Einlass nur mit Büchereiausweis. Ein Termin ist nicht nötig, ebenso wenig wie ein negativer Corona-Test.