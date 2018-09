Für drei Forschungscluster hat sich die Ruperto Carola beworben, zwei wurden bewilligt, darunter auch der einzige, den die Uni allein beantragt hatte. Die RNZ stellt die drei Cluster, die alle in den Naturwissenschaften angesiedelt sind, vor:

"Structures: A unifying approach to emergent phenomena in the physical world, mathematics, and complex data" ("Strukturen: Ein vereinheitlichender Ansatz für Phänomene aus physischer Welt, Mathematik und komplexen Daten"): Der nun bewilligte Cluster war der einzig verbliebene, den die Ruperto Carola alleine beantragt hatte. Bei ihm sollen Fragen der Entstehung, Rolle und Aufdeckung von Struktur im Fokus stehen. Die Grundfrage ist: Materie tritt immer in Strukturen auf - warum ist das so? In einem breiten Bereich - von Teilchenphysik zur Kosmologie, von Quantenphysik zur Neurowissenschaft - sollen Strukturen in großen Datenmengen gefunden werden. Beantragt wurden dafür 6 Millionen Euro Förderung jährlich.

"3D Matter Made to Order" ("Dreidimensionale Materie auf Bestellung"): Dieser Cluster wurde gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eingereicht und wurde ebenfalls bewilligt. Er soll die Kernkompetenzen der Uni Heidelberg und des KIT, die Natur- und die Ingenieurwissenschaften, verbinden. Der Forschungscluster nimmt dreidimensionale Fertigungstechniken in den Blick - von Molekülen bis zu Abmessungen, die auch mit bloßem Auge erkennbar sind. Langfristig sollen mit höchster Geschwindigkeit und Auflösung Bauteile im Nanodruckverfahren entstehen. Sie könnten in Medizin, Biologie oder Materialwissenschaft genutzt werden. Hierfür sollen fast 10 Millionen Euro pro Jahr fließen.

"Exploring Dark Matter - Properties and Interactions of an Invisible World" ("Dunkle Materie erkunden - Wechselwirkungen einer unsichtbaren Welt"): Der Cluster "Dunkle Materie" ist der einzige, der gestern nicht bewilligt wurde. Hier wollten Universität und KIT gemeinsam den unsichtbaren Stoff erforschen, der rund 85 Prozent aller Materie im Universum ausmacht. (dns)

