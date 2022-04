Bis zu 40 Schläge schafft er pro Sekunde (!): Percussionist Martin Grubinger ist Stammgast beim „Heidelberger Frühling“ – dieses Foto zeigt ihn 2017 in der Stadthalle. Am Sonntag macht Grubinger erstmals den SNP Dome zum Konzertsaal. Foto: studio visuell

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der SNP Dome verwandelt sich am Wochenende für den "Heidelberger Frühling" erstmals in einen riesigen Konzertsaal. Der Percussionist Martin Grubinger bringt am frühen Sonntagabend mit vier Kollegen die neue große Großsporthalle in Kirchheim zum Beben. Grubinger ist ein Publikumsliebling, seit er 2006 erstmals zum Festival nach Heidelberg kam, damals noch in die Alte PH. Es war seine erste Festival-Einladung überhaupt. Seinen Durchbruch feierte der Österreicher erst einige Monate später mit einem Schlagzeugmarathon im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Inzwischen gilt er weltweit als Mega-Star.

Grubingers acht bisherige Konzerte in Heidelberg waren jedes Mal ausverkauft. Für den Auftritt am Sonntag gibt es noch einige Karten – und es wird womöglich die letzte Chance sein, ihn live zu erleben. Denn Grubinger hat das Ende seiner Karriere verkündet: "Mit 40 höre ich auf." Seinen 40. Geburtstag feiert er im Mai 2023. Sein riesiges Talent sei ausgereizt, erklärt er seit einiger Zeit – und spricht von seinem Lebenstraum, stattdessen Geschichte zu studieren. Professor am Salzburger Mozarteum für klassisches Schlagwerk/Multipercussion wird er trotzdem bleiben. Und auch das Musikmagazin "KlickKlack" im BR Fernsehen wird er wohl weiter moderieren.

Bis zum Schluss aber wird er bei seinen anstrengenden Auftritten weiter powern, musikalischer Ausdauersportler, der er ist. Einmal, so erzählt "Frühling"-Intendant Thorsten Schmidt, hat Martin Grubinger dem Publikum in der Stadthalle seine blutenden Hände gezeigt, als es enthusiastisch immer noch mehr Zugaben forderte. Seine Hände, heißt es, sind große Bauarbeiter-Hände, mit Schwielen und Blasen. Grubinger spielt ohne Noten, übt viele Stunden täglich an seinen Schlaginstrumenten. Mehr als 200 von ihnen soll er beherrschen, von der Kuhglocke über die Marimba bis zur Pauke. Er schafft 40 Schläge pro Sekunde.

Viele moderne Komponisten haben eigens Stücke für ihn geschrieben, denn bei den Klassikern gibt es kaum Repertoire für Percussionisten. Im SNP Dome werden die fünf Musiker auch ein Werk des zweiten Heidelberger "Lieblings", des Pianisten und Komponisten Fazil Say, spielen.

Thorsten Schmidt freut sich sehr, dass es ihm gelungen ist, den österreichischen Star über so viele Jahre nach Heidelberg zu holen. Und wenn nicht die Corona-Pandemie wäre, hätte er wohl versucht, die Großsporthalle vollzumachen. So ist "nur" Platz für 2300 Gäste, von denen 800 im Parkett an der Bühne sitzen und Grubingers intensive Energie direkt aufnehmen können. Am Samstag legt die Betreibergesellschaft des SNP Dome, die GGH, einen schützenden, trittfesten, wasserdichten Boden aus, ehe die Bühne errichtet, 800 Stühle aufgestellt sowie die Verstärkeranlage eingebaut werden. Um 20 Uhr, so Jonas Springer vom Konzertmanagement des "Frühling", trifft der Flügel ein, den der Percussionist Richard Putz spielen wird. Wenn das Instrument gestimmt ist, legen die Musiker am Sonntagmorgen mit den Proben los.

Für die "Frühlings"-Macher geht es dann noch um Besprechungen, Einweisungen, Catering mit vorgeschriebenen Plastikgläsern. Sie empfehlen dem Publikum die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad, denn parken kann man nur auf dem ein paar Minuten entfernt liegenden Messplatz. Das Parkhaus direkt neben dem Dome ist noch nicht fertig.

Wie sich die Sporthalle als Konzertsaal macht – darauf sind alle Beteiligten gespannt. "Wir haben es mit einem Schlagzeug schon bei einer Begehung ausgetestet", meint Thorsten Schmidt und ist vom Ambiente überzeugt: "Für diese musikalische Besetzung wird es fantastisch funktionieren."

Info: Grubinger-Konzert im SNP Dome am Sonntag, 10. April, 18 Uhr, Tickets unter www.heidelberger-fruehling.de.