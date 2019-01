Von Holger Buchwald

Heidelberg-Neuenheim. Autos parken im Kreuzungsbereich, Kinder, die hier über die Straße gehen wollen, werden erst im letzten Moment gesehen. Manche andere Straßen sind wiederum so breit, dass sie gerade für Grundschüler und Senioren schier unüberwindbar erscheinen. Es sind solche Missstände, die Sicherheitsauditor Jens Leven mit seinem Team und der Unterstützung von Eltern wie Schülern aufdeckt. Seit zwei Jahren untersucht Leven die Stadtteile im Hinblick auf die Verkehrssicherheit für Kinder und Ältere. Heute geht es um Neuenheim.

Wie gefährlich ist Neuenheim? Leven hat die Statistik der Polizei ausgewertet. In den Jahren 2012 bis 2016 wurden demnach im Stadtteil 311 Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern registriert. Nur in Bergheim und in der Weststadt waren es mehr. Leven registrierte bei den Begehungen um die Schulen und nach der Befragung in Seniorenzentren in Neuenheim insgesamt 255 Defizite, die es zu beheben gilt. Nur in Handschuhsheim (285) fiel die Bilanz schlechter aus. Die gefährlichste Straße im Stadtteil ist die Berliner Straße - 42 Unfälle mit Radfahrern und sechs mit Fußgängern wurden dort von 2012 bis 2016 registriert. Auf Platz zwei folgt die Straße "Im Neuenheimer Feld": 36 Radfahrer- und zwölf Fußgängerunfälle. Aber auch die Brückenstraße (30 Unfälle mit Radlern und vier mit Fußgängern) und die Uferstraße (13 Rad/acht Fuß) haben es in sich.

Wie sehen es die Neuenheimer? In der Bürgerliste sind "nur" 28 Problemstellen benannt. Die meisten in der Ladenburger Straße und der Mönchhofstraße (jeweils vier Einträge). An der Befragung in der Mönchhofschule beteiligten sich fast drei Viertel der Eltern und schickten ihren Fragebogen zurück. In der Ladenburger Straße sehen die Neuenheimer eine überhöhte Geschwindigkeit der Autofahrer und die Missachtung der Einbahnstraßenregelung als Problem. In der Mönchhofstraße werden der unübersichtliche Kreuzungsbereich zur Berliner Straße und die kritische Verkehrssituation um Ampeln, Haltestellen und Schulen genannt. Die Elterntaxi-Problematik ist jedoch weniger relevant: In Neuenheim werden im Sommer weniger als fünf Prozent der Kinder mit dem Auto zur Mönchhofschule gebracht, im Winter sind es etwas mehr als acht Prozent.

Bei der Begehung in Neuenheim stellte Leven fest, dass bei den breiten Straßen wie der Mönchhofstraße Überquerungshilfen fehlten. Viele Autos parkten im Kreuzungsbereich und behinderten daher die Sicht für die anderen Verkehrsteilnehmer. Er bemängelte auch die Steuerung der Fußgängerampeln und die teilweise schlechte Beschaffenheit der Straßen.

Welche Verbesserungsvorschläge wurden bereits umgesetzt? Allgemein will das städtische Amt für Verkehrsmanagement eine Anregung nach der anderen umsetzen. Wenn Sträucher zurückgeschnitten werden müssen, weil sie die Sicht behindern, passiert das in der Regel sofort. Doch manche Maßnahmen kosten auch Geld. An der Kreuzung Mönchhof- und Werderstraße wurden Poller aufgestellt und Sperrflächen markiert, damit die Autos dort nicht mehr parken können. Ebenfalls in der Mönchhofstraße wurden schon kleine Verkehrsinseln in der Straßenmitte errichtet, um Fußgängern das Queren der Straßen zu erleichtern und Autos abzubremsen. Ähnliches ist in der Blumenthalstraße geplant.