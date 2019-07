Von Selma Badawi

Heidelberg. "666 Menschen sind seit Jahresbeginn 2019 im Mittelmeer umgekommen." Das stand bei der Demonstration der Seebrücke am vergangenen Samstag auf einem der Schilder. In den letzten zwölf Monaten ist die Initiative für Sichere Häfen zu einer starken Bewegung herangewachsen, die viele Menschen in Deutschland wachrütteln konnte und wachrütteln will.

Dennoch eskalierte die Lage der Seenotrettung zuletzt heftiger denn je: Das Rettungsschiff Sea-Watch 3 durfte mit 40 Geflüchteten Bord nicht in Italien anlanden - und die EU schaute weg. "Wir rufen den Notstand der Menschlichkeit aus", wandte sich Daniel Kurbiski von der Seebrücke an seine Zuhörer auf dem Universitätsplatz. Der Aktivist hielt auf der Bühne des Afrikafestes eine flammende Rede als Auftakt zum Demo-Marsch.

Vor ihm standen mehrere Hundert bestürzte Menschen, manche solidarisch in Orange gekleidet, andere mit Bannern und Schildern. Bevor es jedoch mit lauten Parolen wie "Um Europa keine Mauer, Bleiberecht für alle und auf Dauer" durch die Innenstadt zur Schwanenteichanlage ging, nahm Oberbürgermeister Eckart Würzner Stellung zum Thema: "Vor zwei Wochen haben wir vom deutschen Städtetag aus einen Appell an die Bundesregierung gerichtet: Wir sind bereit, wir können und wollen Menschen aufnehmen!" Würzner dankte allen Studenten und Familien aus Heidelberg, die sich an der Seenotrettung beteiligen.

Mia Lindemann von der Seebrücke, die die Veranstaltung organisiert hatte, schloss die Kundgebung mit den Worten: "Wir machen von unserem Recht für Versammlungen Gebrauch und greifen nicht ein in die Grundrechte anderer Menschen." Die Zuhörer applaudierten zustimmend. Cordula Haeffner war durch ihre Erfahrungen bei "Ärzte ohne Grenzen" geprägt und empfand die Demo nach ihrer Reise als ein Muss: "Ich war auf Lesbos stationiert und habe das Elend dort gesehen. Das Camp ist überfüllt und Krankheiten wie Läuse, Krätze und Durchfall plagen Menschen." Vor diesem Hintergrund sei eine funktionierende Seenotrettung unbedingt durchzusetzen, schloss die Ärztin.

Marianne Link hatte noch nie einen der betroffenen Küstenorte besucht. Sie wusste durch Zeitung, Fernsehen und Gespräche mit Freunden um das Debakel. "Mein Anliegen war es heute, zwischen meinen Samstagseinkäufen etwas beizutragen." Die 65-Jährige findet, dass jeder einzelne etwas tun müsse. "Wir sind eines der reichsten Länder der EU und es würde uns gut stehen, unseren Reichtum und vor allem den unserer Herzen zu teilen." Weil er sich genauso fühlte, hatte der 28-jährige Michael Crni im Mai probiert, für den Gemeinderat zu kandidieren. Er konnte nicht mehr tatenlos zuschauen, seit er selbst einen Flüchtling für drei Jahre betreute. Der Leiter des Copyshops in der Weststadt hat zum einen Mitglieder der Seebrücke, zum anderen Geflüchtete als Kunden. Viele Gespräche zeigten ihm: "Die größte Schuld an dem ganzen Problem haben wir selbst."

Mit dieser Erkenntnis gesellte auch er sich zu den Demonstrierenden. Damit möglichst keine weiteren Fälle zu den 666 Toten und Vermissten auf dem Mittelmeer hinzukommen.