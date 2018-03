Die Abbiegespur von der Ebert-Anlage in die Sofienstraße soll dem Radverkehr geopfert werden. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die geplante Schnellverbindung für Radfahrer in der Friedrich-Ebert-Anlage über den Adenauerplatz bis zur Kurfürsten-Anlage und weiter bis zum Hauptbahnhof bekam im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss Zustimmung. Bei nur drei Enthaltungen von den "Heidelbergern" und Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) votierte das Gremium für das 761.000 Euro teure Verkehrsprojekt.

Kritik äußerte Larissa Winter-Horn ("Heidelberger"): Die Nord-Süd-Verbindung von der Sofienstraße über den Adenauerplatz in die Gaisbergstraße und die Rohrbacher Straße sei in dem Konzept nicht enthalten, obwohl sie am stärksten frequentiert sei. Christoph Rothfuß (Grüne) freute sich hingegen über den neuen Radweg. Dass die schnellen Radler nun über die Friedrich-Ebert-Anlage und die Kurfürsten-Anlage zum Hauptbahnhof gelotst werden, ist für ihn ein "Quantensprung des Radverkehrs".

Dadurch könne die Plöck entlastet werden. An der Nord-Süd-Verbindung könne man danach weiter arbeiten. Arnulf Weiler-Lorentz hingegen fürchtet, dass der Verkehrsknoten Friedrich-Ebert-Anlage/Sofienstraße überlastet wird: "In vier Richtungen führende Radwege - ich sehe nicht, wie das funktionieren soll." Zudem seien dort zu kleine Aufstellflächen für Fußgänger an den Ampeln vorgesehen.

CDU-Stadtrat Matthias Kutsch forderte, dass nun auch der Radweg in der Kurfürsten-Anlage vor dem Carré, der Volksbank und der Sparkasse endlich eingeebnet werden müsse. Bürgermeister Wolfgang Erichson versprach: "Das Tiefbauamt ist an diesem Abschnitt schon dran." Und er sagte den Stadträten auch noch Weiteres zu: Auf Wunsch des Bezirksbeirates Altstadt werde geprüft, ob in der Friedrich-Ebert-Anlage künftig eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gelten soll.

Für die schnelle Radverbindung am Adenauerplatz müssen die Autofahrer sowohl vor dem Europäischen Hof als auch am Deutsch-Amerikanischen Institut einen Fahrstreifen opfern. Wenn das Regierungspräsidium Karlsruhe Fördergelder in Aussicht stellt und nun auch noch der Gemeinderat am 12. April zustimmt, könnte bereits im Sommer mit den Arbeiten begonnen werden.