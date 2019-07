Von Denis Schnur

Heidelberg. Eigentlich ist die Versorgung der Bürger mit schnellem Internet in Deutschland Sache privater Anbieter. Doch für die Unternehmen sind einige Gebiete, etwa dünn besiedelte, nicht rentabel, sodass sie den Ausbau der Breitband-Leitungen dort vernachlässigen. So entstehen "weiße Flecken" auf der Karte - unterversorgte Regionen, in denen kein oder nur langsames Internet zur Verfügung steht.

In Heidelberg will man das so nicht hinnehmen. Deshalb investiert die Stadt selbst in den Breitband-Ausbau und sorgt gerade dort für eine besonders schnelle Netzanbindung. "Wir sind der Auffassung, dass die digitale Infrastruktur Teil der kommunalen Daseinsvorsorge ist", erklärte Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß, als er den Auftrag in der vergangenen Woche an den Netzbetreiber Pepcom GmbH vergab. Damit ist Heidelberg eine der ersten Städte in Deutschland, die den Ausbau in die eigene Hand nimmt.

Rüdiger Schmidt von "Pepcom" (links) und Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß unterzeichneten den Vertrag. Foto: Rothe

Das Engagement ist jedoch beschränkt auf jene "weiße Flecken", bei denen ein Marktversagen vorliegt, also kein privater Anbieter angekündigt hat, sein Netz dort auszubauen: auf Teile von Schlierbach, Ziegelhausen, Neuenheim und der Südstadt, auf Gewerbegebiete im Pfaffengrund, in Wieblingen und Rohrbach sowie abgelegene Wohngebiete wie den Kohlhof, den Grenzhof, die Kurpfalzhöfe und Neurott. Etwa 2400 Haushalte mit rund 4300 Bewohnern profitieren laut Stadt davon. "Leider nicht mehr", sagt Heiß, der es lieber sähe, wenn das komplette Netz in öffentlicher Hand läge.

Dort, wo die Stadt - beziehungsweise die Firma Pepcom in ihrem Auftrag - aktiv werden kann, beginnt der Ausbau bereits in diesem Herbst. Zuerst sind die östlichen Stadtteile Schlierbach und Ziegelhausen an der Reihe. Bis Ende 2020 sollen jedoch alle Gebiete an das schnelle Netz angeschlossen sein. In allen betroffenen Gebieten will Pepcom mit viel Vorlauf das Gespräch mit den Bewohnern suchen. "Wir laden dann zu Infoveranstaltungen und Bürgersprechstunden ein", verspricht Geschäftsführer Rüdiger Schmidt. Dabei soll es etwa darum gehen, wie das eigene Haus an das Netz angebunden wird, aber auch, wann man seinen alten Versorgungsvertrag am besten kündigt, wenn man auf das neue Glasfasernetz wechseln möchte.

Dieser Wechsel dürfte sich für viele Heidelberger lohnen - vor allem wegen der Geschwindigkeit der Internetversorgung. Die soll überall von Anfang an bei einem Gigabit pro Sekunde liegen - und damit deutlich höher als in den meisten anderen Gebieten. Damit werde der Bedarf in Privathaushalten zwar momentan noch deutlich übertroffen, so Schmidt. aber: "Der Bandbreitenbedarf in Deutschland steigt gewaltig." Deswegen sehe er darin eine "langfristige Investition für die nächsten Jahrzehnte". Und auch Nicole Huber, Stadtdirektorin für Digitales, ist überzeugt: "Dadurch, dass wir die unterversorgten Gebiete nun an das schnelle Internet anbinden, erhöhen wir den Druck auf die Anbieter, im restlichen Stadtgebiet die Ausbauversprechen umzusetzen." Der Netzausbau kostet 11,9 Millionen Euro. Der Bund übernimmt davon 3,8 Millionen Euro als Förderung, das Land 1,5 Millionen.