Heidelberg. (lyd) Den Schneeeinbruch nutzen und auf den Königstuhl Rodeln fahren, war wohl das Ziel vieler Familien am Sonntagmorgen. Der Andrang war so groß, dass die Polizei am Vormittag entschied, die Zufahrt aus Infektionsschutzgründen zu sperren, teilte sie auf RNZ-Nachfrage mit.

"Wir wollten Situationen wie in den Skigebieten vermeiden und das Gebiet auch nicht räumen müssen", so der Polizeisprecher. Heißt: Wer oben war, durfte bleiben. Nur durften weitere Besucher nicht in den Schnee.

Um die 200 Autos hatte die Polizei gezählt. Der Parkplatz vom Königstuhl sei beinahe gefüllt gewesen. "Noch war es vertretbar. Aber es war abzusehen, dass der Andrang groß werden würde", so der Polizeisprecher weiter. Am Nachmittag wolle man die Lage erneut bewerten und über eine weitere Sperrung oder deren Aufhebung entscheiden.