Heidelberg. (rie) Als die Heidelberger Schriftstellerin Marion Tauschwitz dieser Tage in Ziegelhausen spazieren ging, war sie schockiert: "Die herrlichen Esskastanienbäume bei uns in Ziegelhausen waren ganz jämmerlich", erzählt sie. "Schütteres, zerfressenes Lau, Geschwüre über und über. Ein ganz erbärmlicher Anblick." Tauschwitz machte sich schlau und fand raus: Die Japanische Esskastanien-Gallwespe ist Schuld. Und von der RNZ wollte sie nun wissen: "Wissen das unsere Förster?"

Die Antwort der Stadt auf die RNZ-Nachfrage kam prompt: "Die Situation zum Thema Gallwespe ist bei der Stadt bekannt." Erstmals tauchte der Schädling demnach im Sommer 2013 im Wald im Raum Mannheim - amtlich bestätigt - auf. Etwa zeitgleich fing er auch in Heidelberg an, sein Unwesen zu treiben - und laut Stadt wird es immer schlimmer. "In den vergangenen beiden Jahren hat die Gallwespe sich rasant ausgebreitet", so die Stadtsprecherin. Es sei naheliegend, dass der Trockensommer 2018 die Entwicklung stark begünstigt hat. Ursprünglich kommt die Gallwespe aus Südchina und kam schon 2002 wahrscheinlich durch kontaminiertes Baumschulmaterial nach Europa.

Die Gallwespe schädigt die Kastanie stark. Foto: Csoka/Ceragioli.

Dieser Schädling befällt Bäume jeden Alters, die aber meist erst ab dem zweiten Lebensjahr typische Befallssymptome zeigen. Während des Austriebs entwickeln sich an den Blatt-, Blüten- oder Triebknospen sogenannte Gallen - kugelförmige Geschwülste, die grün bis leuchtend rosafarben zwischen fünf und 25 Millimeter groß sind. Das Insekt schwächt damit nach und nach die Vitalität der Bäume. Der Befall kann die Blüten- und Fruchtbildung drastisch reduzieren oder sogar komplett stoppen. Kommen weitere Stressfaktoren - etwa der sogenannte Rindenkrebs - hinzu, kann es bis hin zum Absterben von Bäumen kommen.

"Eine chemische Bekämpfung der Esskastanien-Gallwespe ist aus Gründen des Naturschutzes nicht sinnvoll, da die einzusetzenden Gifte auch für andere Organismen äußerst schädlich sind", erklärt die Stadtsprecherin. Es bleibe somit nur ein permanentes "Monitoring" - also das Beobachten - und eine gezielte Entfernung geschädigter Bäume. In Baden-Württemberg übernehmen das die Unteren Forstbehörden. Aufgrund dieser Maßnahmen besteht die Aussicht, dass sich langfristig die resistenten Bäume durchsetzen. Denn der sogenannte Quarantäne-Schädling wird vor allem durch den Pflanzenhandel sowie entlang der Transportwege verbreitet, aber kaum durch die Flugaktivität des Insekts.

Die beste Nachricht zum Schluss: Der Verzehr der Esskastanien-Früchte - auch von befallenen Bäumen - ist nicht gesundheitsgefährdend.