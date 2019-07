Heidelberg. (jola) Dieses Kartenspiel verspricht nicht nur Spaß, sondern lädt zu einer Stadt-Safari durch die Heidelberger Bars, Cafés und Restaurants ein, bei der kräftig gespart werden kann: Der Kneipenaffe, das offizielle Heidelberger Kneipenquartett, enthält die 32 angesagtesten Lokale - und mit den Gutscheinen können bis zu 191 Euro gespart werden.

Obendrauf spenden die Macher von jedem verkauften Kneipenquartett einen Euro an das Heidelberger Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung.

Den Kneipenaffen gibt es online unter www.kneipenaffe.de für 12,90 Euro. Wer möchte, kann aber auch an der RNZ-Verlosung teilnehmen - und mit ein wenig Glück eines von insgesamt zehn Kartenspielen gewinnen. Wer gewinnen will, ruft bis Montag, 22. Juli, 13 Uhr, an unter Telefon 01378 / 22702324, oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN LOS (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort Kneipenaffe sowie Name und Adresse.

