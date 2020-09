Von Anica Edinger

Heidelberg. Ein Blick in ihre runden Kulleraugen – und um zehn RNZ-Leser war es geschehen. Bei der Premiere der RNZ-Sommertour bei der Alpakafarm Hirtenaue in Ziegelhausen lag Liebe in der Luft – Liebe für die sechs Alpakajungs Sam, Pepino, Gargamel, Black Diamond, Nino und Majesty. Gut eineinhalb Stunden durften die Leser mit den Tieren der Halterin Melanie Weigl, die die Farm vor etwa eineinhalb Jahren ins Leben rief, durch den Ziegelhäuser Wald spazieren. Und dabei drängte sich bei vielen die Frage auf: Wie kann ein Lebewesen nur so süß sein? Der Versuch einer Antwort.

> Der Flauschfaktor: Alpakas sind weich – sehr weich. Und das sieht man ihnen auch an. Streicheln ist bei der Alpakawanderung deshalb ausdrücklich erwünscht. "Am liebsten mögen es die Tiere auf dem Rücken", erklärt Weigl. Nur wenige lassen es dagegen zu, am Kopf gekrault zu werden. Weigl schert ihre Schützlinge regelmäßig – und verspinnt die Wolle selbst. Die kann man dann auf ihrer Alpakafarm in Ziegelhausen kaufen – und daraus Socken, Schals, Mützen und mehr machen.

> Die Gutmütigkeit: "Können die Tiere auch aggressiv werden?", will eine Leserin wissen. "Nein", so Weigl, "Alpakas sind äußerst friedfertige Tiere." Sie könnten keiner Fliege etwas zuleide tun. Deshalb eignen sie sich gut für Therapien jeglicher Art, "etwa bei Depressionen oder Angststörungen". Das bietet auch Weigl auf ihrer Farm an – und gibt bei der Sommertour ein Beispiel. "Einmal war ein Kind bei mir zu Besuch, das den Tod seines Vaters nicht verarbeitet hatte." Es habe beim Streicheln der Alpakas plötzlich Weigl gefragt: "Hast du auch einen Papa?" Weigl antwortete: "Ja." Und das Kind sagte: "Ist er auch gestorben?" So kamen die beiden ins Gespräch. Großes Glück hat bei der Sommertour die kleine Milena. Majesty, das jüngste Alpaka der Farm, merkt, dass die Vierjährige ein wenig unruhig ist, beugt sich bei einer passenden Gelegenheit zu ihr hinunter – und berührt mit seiner Nase die des Mädchens. "Ein Alpakakuss", erklärt Weigl. "Das drückt Zuneigung aus."

Hintergrund Alpakas > Das Alpaka ist eine domestizierte Kamelform, die aus den südamerikanischen Anden stammt. Dort wurden die Tiere – die im Gegensatz zu Lamas nicht spucken – vorwiegend wegen ihrer wärmenden Wolle gezüchtet. Alpakas > Das Alpaka ist eine domestizierte Kamelform, die aus den südamerikanischen Anden stammt. Dort wurden die Tiere – die im Gegensatz zu Lamas nicht spucken – vorwiegend wegen ihrer wärmenden Wolle gezüchtet. > Die Alpakafarm Hirtenaue gibt es seit Mai 2019. Die Tiere sollten dort auch dafür sorgen, dass die vielen Wildschweine vertrieben werden, was laut Weigl auch gelungen ist. Angefangen hat die 35-Jährige, die eigentlich Kirchenmusikerin ist, mit den vier Alpakajungs Gargamel, Pepino, Sam und Black Diamond. Im vergangenen Jahr kamen die Jungtiere Majesty und Nino hinzu. Vier der Tiere sind Zuchthengste, das heißt, es könnte in Ziegelhausen eines Tages auch Baby-Alpakas geben. Infos zu Wanderungen und mehr im Internet unter: www.alpakafarm-hirtenaue.de (ani)

[-] Weniger anzeigen

> Die Reinlichkeit: Alpakas erledigen ihr Geschäft nicht überall. "Sie haben dafür feste Plätze, sowohl auf unserem Grundstück als auch auf der Wanderung", erklärt Weigl. Und so kam es auch bei der Tour, dass die Leserinnen und Leser an einer Stelle Halt machen mussten – bei der "Alpaka-Toilette", wie es Weigl ausdrückt. "Die Tiere würden sich niemals an einem Ort niederlassen, an dem sie zuvor ihr Geschäft erledigt haben – geschweige denn, dort das Gras fressen", erklärt Weigl. Deshalb suchen sie sich selbst Toiletten aus, die von der ganzen Herde genutzt werden.

> Der Herdentrieb: Alpakas sind gern unter anderen Alpakas, sie sind Herdentiere. Auch bei der Wanderung bleiben sie immer zusammen – und folgen treu dem Tier, das gerade führt. Aktuell ist das Sam. Das heißt auch: Wenn Sam die Straßenseite wechselt, wechseln alle Tiere die Straßenseite. Und auch, wenn Sam einen Fress-Stopp einlegt, weil er gerade besonders saftiges Gras oder Blätter erspäht hat, tun es ihm die anderen Tiere gleich. Und saftiges Grün gab es bei der eineinhalbstündigen Wanderung zuhauf.

> Die "Sprache": Alpakas geben verschiedene Laute von sich, um zu kommunizieren. Häufig handelt es sich dabei um ein leises Summen – das tiefenentspannend auf Menschen wirkt. Besonders süß: Nino, der wegen einer Verletzung auf der Farm bleiben muss, ist bei der Rückkehr der Leser und seiner Artgenossen schon von Weitem zu hören – weil er sich so freut, als alle wieder nach Hause kommen.