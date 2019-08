Von Denis Schnur

Heidelberg. Das künftige Wahrzeichen steht schon. Nach einem Jahr Bauzeit ragt der Energiespeicher im Pfaffengrund 41 Meter in die Höhe, seit Kurzem hat er auch seine blaue Verschalung, noch in diesem Jahr soll er in Betrieb gehen. Höchste Zeit also für die RNZ-Sommertour, dem Energiepark der Stadtwerke einen Besuch abzustatten.

40 RNZ-Leser nahmen am Mittwoch die Chance wahr, einen Blick hinter die Kulissen der Heidelberger Strom- und Wärmeversorgung zu werfen. Ein brandaktuelles Thema: Denn aus dem Energiepark soll die lokale Energiewende vorangetrieben werden.

> Der Auftrag: Schon in den 90er Jahren wollte Heidelberg eine Pionierrolle beim Klimaschutz einnehmen und CO2 einsparen. "Und wie das so ist in Kommunen, werden erstmal die Stadtwerke beauftragt", erklärte Projektleiter Heiko Faulhammer den Sommertouristen. Heute sind die Anforderungen noch höher. Dabei sollen drei Kernprojekte des Energieparks helfen.

Hintergrund > Die Energiekonzeption 2020/2030 für die Energiewende vor Ort gibt die Ziele der Stadtwerke für die nächsten Jahre vor. Um den CO2-Ausstoß der Stadt deutlich zu reduzieren, soll vor allem der Anteil erneuerbarer Energien am Strom und an der Wärme steigen. Bei der Wärme lag dieser Anteil 2009 noch bei null Prozent, heute sind es etwa 20. Bis 2030 soll er auf 30 Prozent [+] Lesen Sie mehr > Die Energiekonzeption 2020/2030 für die Energiewende vor Ort gibt die Ziele der Stadtwerke für die nächsten Jahre vor. Um den CO2-Ausstoß der Stadt deutlich zu reduzieren, soll vor allem der Anteil erneuerbarer Energien am Strom und an der Wärme steigen. Bei der Wärme lag dieser Anteil 2009 noch bei null Prozent, heute sind es etwa 20. Bis 2030 soll er auf 30 Prozent steigen. Beim Strom sollen zudem 30 bis 40 Prozent klimaschonend selbst erzeugt werden. 2009 lag der Anteil von Eigenstrom bei wenigen Prozent, heute sind es laut den Stadtwerken etwa 25 Prozent. Zudem soll die Fernwärme ausgebaut werden, da sie deutlich umweltfreundlicher ist als etwa Öl-, Gas- oder Kohleheizungen. Ihr Marktanteil soll von 42 Prozent (2009) auf 50 Prozent steigen. dns

> Die Blockheizkraftwerke: Insgesamt sechs solcher Kraftwerke betreiben die Stadtwerke und erzeugen so 4,5 Megawatt Strom und 4,9 Megawatt Wärme. Das Kraftwerk im Energiepark läuft mit "virtuellem Biomethan". Das heißt, dass zwar Erdgas genutzt wird, dafür die Stadtwerke aber in Mecklenburg-Vorpommern Biogas kaufen und ins Netz einspeisen - denn hier gebe es nicht genug Landwirtschaft. So wird in Heidelberg zwar eigentlich ein fossiler Energieträger verbrannt, laut Erneuerbare-Energien-Gesetz jedoch "grüner Strom und grüne Wärme" erzeugt, so Faulhammer. "Ob das wirklich sinnvoll ist, darüber kann man jedoch streiten."

> Das Holzheizkraftwerk: Seit 2013 ist das Kraftwerk im Energiepark in Betrieb. Es erzeugt 3 Megawatt Strom und 10,5 Megawatt Wärme. "Ungefähr das, was man für die Bahnstadt braucht", so Faulhammer. Dazu werden pro Jahr 60.000 Tonnen Holz verbrannt. Den größten Anteil mache Grünschnitt aus und fast alles komme aus einem Umkreis von 75 Kilometern um Heidelberg, wie Faulhammer auf Leser-Nachfrage berichtete.

> Der Energie- und Zukunftsspeicher: Am künftigen Wahrzeichen hatten die Leser das größte Interesse. Kein Wunder, denn der Turm, der noch um weitere 15 Meter wachsen wird, ist nicht nur architektonisch einmalig. Rund 20.000 Kubikmeter Wasser fasst die riesige "Thermoskanne" - mehr als vergleichbare Speicher. "Das gibt für jeden Heidelberger eine Badewanne schön heißes Wasser", so Faulhammer. Wobei "schön heiß" in diesem Fall bis zu 115 Grad bedeuten würde.

Im Energiepark konnten 40 Sommertouristen sehen, wo ein Großteil des Stroms und der Wärme für die Stadt erzeugt wird. Foto: Rothe

Der Wärmespeicher soll Ende 2019 in Betrieb gehen. Ab dann wird die Abwärme der Kraftwerke genutzt, um das Wasser zu erhitzen. Duschen dann viele Heidelberger oder drehen ihre Heizungen auf, wird die gespeicherte Wärme verbraucht. Dadurch wird künftig weniger Fernwärme vom Großkraftwerk Mannheim eingekauft. Außerdem sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass in kalten Wintern die Notfall-Ölheizkraftwerke eingeschaltet werden müssen.

> Das Wahrzeichen: Eigentlich sehen Energiespeicher so langweilig aus wie aktuell der im Pfaffengrund. "Die meisten sind nicht mal blau", so Faulhammer. Doch das Heidelberger Exemplar soll ein Wahrzeichen der Energiewende werden. Deshalb bekommt es nicht nur eine Fassade, die sich im Wind bewegt und glitzert. Der Turm wird auch höher, als er eigentlich sein müsste. Der obere Teil soll dann ab Sommer 2020 der Bevölkerung offen stehen: Dann gehen dort eine Event-Gastronomie und eine Rooftop-Bar in Betrieb. Zwar konnte die Gruppe am Mittwoch nicht auf das Dach des Speichers, aber Faulhammer schwärmte schon jetzt von der Aussicht: "An klaren Tagen sieht man bis zum Straßburger Münster."