Heidelberg. (rie) Das Finale des Klassikfestivals Heidelberger Frühling am 24. April 2020 wird etwas ganz Besonderes. Denn dann nimmt die Weltklasse-Mezzosopranistin Magdalena Kožená das Publikum mit auf einen Ausflug in die Musical-Kunst Cole Porters – gemeinsam mit Ondrej Havelkas Melody Makers.

Den heutigen Gewinner erwarten zwei Tickets für die erste Reihe auf der Empore der Aula der Neuen Uni im Wert von 198 Euro. Dazu gibt es zwei Sektgutscheine.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702361 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD KERZE (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort KONZERT sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Montag, 23.12., 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz. Anrufe aus Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Datenschutz-Hinweise auf www.rnz.de/datenschutzhinweise)