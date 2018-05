mün. Heute Abend um 20 Uhr öffnet das Lux-Harmonie-Kino in der Hauptstraße wieder seine Pforten. Aber im großen Lux-Saal wird (noch) kein Film gezeigt - die Band "Bourbon Seas" gibt ein Gratiskonzert zur Feier der Neueröffnung.

Es ist alles noch ein bisschen ungewohnt, und es geht auch ein bisschen drunter und drüber. Im Foyer verhandeln die neuen Kinobetreiber mit der Vertreterin von Langnese, ganz viele zeitraubende Kleinigkeiten sind zu klären: von der Gaststättenkonzession, der Popcorn-Maschine, Verträgen mit den Verleihern bis hin zur Frage, wer eigentlich gerade den Strom im Kino liefert. Karlheinz Belz, seine Co-Geschäftsführerin Ulrike Hester und ihre Kollegen rotieren, damit es am Donnerstag um 14 Uhr wieder heißt: Film ab!

"Dauernd kommen Leute auf uns zu und gratulieren", erzählt Belz, "es melden sich Bekannte, von denen wir seit Jahren nichts mehr gehört haben." Die Neueröffnung des Kinos unter der Federführung der alten Belegschaft ist das Thema in der Stadt. Und weil sie das wissen, haben die neuen Unternehmer auch eine gehörige Portion Lampenfieber vor dem Neustart am morgigen Donnerstag. "Wollen wir das wirklich machen?", würden sie sich immer wieder fragen, aber die Antwort sei klar: "Ja, wir müssen jetzt", grinst Belz. 17 der ehemals 20 Kollegen sind mit im Boot, haben mit der Programmkinomacherin Inge Mauerer-Klesel in kürzester Zeit Filme an Land gezogen, die das Heidelberger Publikum anlocken sollen. "Black Gold", "Für immer Liebe", "Dame, König, As, Spion", "Drive", "Alvin und die Chipmunks 3", "Die Kunst zu gewinnen" und "J. Edgar" werden ab Donnerstag in den sechs Sälen gezeigt. Die Eintrittspreise sollen zwischen 4,50 und 8,50 Euro (plus Zuschlägen bei Überlängen) liegen - und damit unter dem früheren Niveau.

"Das ist alles arbeitsintensiver, als wir uns das vorgestellt haben", berichtet Belz, und ist froh, dass beispielsweise das Unternehmen Fahrwerk beim "Last-Minute-Marketing" hilft und die Werbetrommel rührt. Teil davon ist, dass heute Abend die Indie-Rock-Band "Bourbon Seas" bei freiem Eintritt die Eröffnungsshow im neuen alten Lux-Harmonie gibt. Nur die Getränke müssen die Besucher selbst übernehmen. Und bis Donnerstag werden noch die Vorführgeräte überprüft, damit der Kinostart klappt.