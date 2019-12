Zumindest zwei Jahre lang soll die Rheinstraße in der Südstadt verkehrsberuhigt sein. Für diesen Modellversuch haben sich die Gemeinderäte im Konversionsausschuss ausgesprochen. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Eigentlich schien die Ausgangslage klar: Die Straßenverkehrsordnung sieht für Strecken wie die Rheinstraße in der Südstadt keine verkehrsberuhigten Bereiche vor. "Das ist die wichtigste Erschließungsstraße für das gesamte Gebiet", erklärte Reiner Herzog vom städtischen Amt für Verkehrsmanagement am Mittwoch im Konversionsausschuss. Auch die Linienbusse sollten dort irgendwann mal durchfahren. Und auch sein Amtsleiter Alexander Thewalt wurde deutlich: "Wir haben das geprüft. Das ist rechtlich nicht möglich." Stattdessen solle Tempo 30 gelten und verschiedene Querungshilfen für mehr Sicherheit sorgen.

Doch wie schon dem Bezirksbeirat der Südstadt (RNZ von Mittwoch) war das auch dem Konversionsausschuss zu wenig. Andrea Baisch, die von den Stadtteilvertretern dorthin entsandt worden war, warb leidenschaftlich dafür, in der Rheinstraße, die zur "neuen Mitte" der Südstadt werden soll, das Tempo stärker zu drosseln: "Wir müssen weg vom ewigen Vorrang der Autos", forderte sie. "Seien wir mutig! Wagen wir ein Umdenken!"

Und der Konversionsausschuss war mutig: Obwohl vor allem Thewalt sich vehement dagegen aussprach und sogar an Ben Bews erinnerte, der vor fünf Jahren in der Theaterstraße – im verkehrsberuhigten Bereich – bei einem Unfall starb, folgte das Gremium dem Vorschlag des Bezirksbeirates bei nur einer einzigen Gegenstimme: Die Rheinstraße zwischen John-Zenger-Straße und Kirschgartenstraße soll verkehrsberuhigt werden, einen "Platzcharakter" erhalten und so zum "Ort der Begegnung und des Austauschs" werden, wie Baisch es formuliert hatte.

Damit das rechtlich möglich ist, soll die Straße zunächst zwei Jahre lang im Modellversuch beruhigt werden. So hatte man es auch in Schwetzingen beim Schlossplatz gemacht, den die Südstädter sich zum Vorbild nehmen wollen. Dort wurde es nach dem Versuch eine dauerhafte Lösung.

Bei der Rheinstraße könnte das jedoch komplizierter werden. Denn die Straße ist im Gegensatz zum Schlossplatz keine Einbahnstraße und zudem hierarchisch anderen Straßen übergeordnet, so Herzog. Heißt: Da die Rheinstraße die Zufahrtsstraße ist, müssten nach Lesart des Amtes auch alle Seitenstraßen verkehrsberuhigt werden. "Dazu müsste man sie baulich anpassen und neu planen", warnte Thewalt. "Sie würden die Arbeit der Verwaltung der letzten fünf Jahre über den Haufen werfen." Außerdem könnte die Kreuzung zur Römerstraße für Probleme sorgen. Laut Thewalt führen Ampeln in verkehrsberuhigten Bereichen nämlich dazu, dass sich die Autofahrer nicht mehr an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten und seien deshalb verboten.

Doch trotz aller Vorbehalte waren sich fast alle Gemeinderäte einig, es mit einem Modellprojekt zu versuchen. Dieses solle jedoch möglichst auf die Rheinstraße begrenzt werden, ohne dass die Nebenstraßen davon betroffen sind. Und sollte das rechtlich doch nicht möglich sein, hat die SPD schon einen "Plan B" vorgelegt: Dann soll aus der Rheinstraße zumindest eine Fahrradstraße mit Tempo 20 werden.