Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Hier steht er, am Rednerpult, und kann nicht anders. Es steigen ihm, diesem Mann von der Statur eines Bären und der Seele eines romantischen Melancholikers, Tränen in die Augen. Frederik Hahn alias Torch ist angekommen in "seiner Stadt". Er steht nun in einer Reihe mit den großen Namen Heidelbergs. Mit Hilde Domin und Manfred Lautenschläger, mit Klaus Tschira und Michael Buselmeier. Er ist einer von sechs lebenden Menschen, die sich Träger der Richard-Benz-Medaille nennen dürfen, weil sie sich um Kunst und Wissenschaft in dieser Stadt besonders verdient gemacht haben.

Fast die komplette Lokalprominenz ist vertreten am Donnerstagabend im altehrwürdigen Palais Prinz Carl in der Altstadt: Oberbürgermeister Eckart Würzner, Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson, viele Stadträte, die frühere Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz, Verleger Manfred Metzner, der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding, John Ehret, Bürgermeister von Mauer und bekennender Hip-Hop-Fan, Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, sowie Ute Richter, langjährige Intendantin am Zimmertheater, und der Grafiker Klaus Staeck, beide selbst Träger der Medaille.

Es ist der Abend der großen Huldigungen eines Mannes, den vor allem Freunde des Hip-Hop auch außerhalb der Stadt wie kaum einen anderen mit Heidelberg verbinden. Torch, Sohn einer Haitianerin und eines Ostpreußen, wuchs in der Hauptstraße auf, besuchte die Friedrich-Ebert-Grundschule, die Internationale Gesamtschule und das Hölderlin-Gymnasium. In Heidelberg entdeckte er die Faszination Hip-Hop für sich, er tanzte, besprühte Züge mit Graffiti und fand den "Flow" im Deutsch-Rap.

In Heidelberg schrieb er mit seiner Band Advanced Chemistry den Song "Fremd im eigenen Land" und veröffentlichte sein Solo-Album "Blauer Samt", das bis heute eines der einflussreichsten deutschen Rap-Alben ist. Mittlerweile lebt er in Zürich, kehrt aber regelmäßig in seine Heimatstadt zurück. Die Stadt, die er zur viel zitierten Wiege des deutschen Hip-Hop gemacht hat. In der dank seiner Mithilfe ein Hip-Hop-Archiv entsteht, das irgendwann auch in ein Museum münden soll.

"Danke dafür, dass du Heidelberg auf die Karte gesetzt hast", sagt Danyal Bayaz, Finanzminister des Landes und gebürtiger Heidelberger, in seiner Laudatio auf den Musiker, der seit kurzem auch Schriftsteller ist und am Mittwoch seinen 50. Geburtstag feierte. "Torch und deutscher Hip-Hop", so Bayaz, "das steht für Heidelberg wie das Schloss, die Alte Brücke oder der Neckar." Torch sei ein "Botschafter von Menschlichkeit". Ein "Vorbild". Eine "lebende Hip-Hop-Legende". "Ihr Ansatz der Verschmelzung von Rap, Philosophie und Literatur inspiriert bis heute Menschen unterschiedlicher Generationen, sozialer Schichten und kultureller Hintergründe", richtet sich OB Würzner an Torch. Der bedankt sich später mit einer Umarmung beim Stadtoberhaupt.

Es sei ein "sehr emotionaler Moment" für ihn, sagt der Preisträger. "Es fühlt sich an, als hätte ich mein ganzes Leben auf diesen Tag hingearbeitet." Torch dankt zunächst seiner Frau und seiner Mutter, die ihn an diesem Abend begleiten. Dann dankt er seiner Großmutter, die kürzlich mit 111 Jahren verstorben ist. Und er dankt Toni-L, seinem Vertrauten und Weggefährten. "Wie lange machen wir das schon?", fragt Torch in seine Richtung. "Und jetzt sitzen wir hier ..."

Im Flow: Finanzminister Danyal Bayaz, Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson und Grünen-Fraktionschef Derek Cofiee-Nunoo (v.l.). Foto: Dittmer

Toni-L huldigt seinem "Freund der ersten Stunde" zuvor auf seine Weise: Unterstützt von MikiLeaks am DJ-Pult rappt er einige funkige Verse ins Mikrofon und fordert die 90 Gäste im Saal auf, mitzumachen. Die lassen sich nicht lange bitten, rufen "Yeah! Yeah!", werfen ihre Hände in die Luft, und nicken mit den Köpfen. Und Torch? Der schnappt sich seine Frau für ein kleines Tänzchen und genießt die so ausgelassene Stimmung dieses Festaktes, der normalweise deutlich steifer daherkommt.

Torch und die Obrigkeit – das hat nicht immer so gut zusammengepasst wie an diesem Abend. In seiner Rede, die eher ein "Freestyle" ist, lässt der Künstler erkennen, dass er die Wertschätzung, die ihm hier entgegengebracht wird, lange Zeit vermisst hat. "Ich kam noch nicht dazu, zu googeln, wer Richard Benz genau war – aber so ging es ja auch den Leuten von der Stadt, als sie mir das erste Mal begegnet sind", sagt Torch. Oft habe sich seine Beziehung zu Heidelberg "wie eine unerwiderte Liebe" angefühlt, doch: Das sei jetzt anders.

Wenn es eine Person gibt, die Frederik Hahn besonders inspiriert hat, dann ist es Friedrich Hölderlin. In einer "Annäherung" an den Dichter betont Torch, welche Bedeutung dieser für seinen Lebensweg hatte. "Eines Tages", da ist sich Torch sicher, wird in dieser Stadt nicht nur ein Gymnasium nach Hölderlin, sondern auch eines nach ihm benannt sein – "nicht, weil ich es verdiene, nein, einfach nur, weil es gut klingt: Frederik-Hahn-Gymnasium". Er endet mit einem Zitat aus Hölderlins Gedicht "Menschenbeifall": "Ach! der Menge gefällt, was auf dem Marktplatz taugt / An das Göttliche glauben / Die allein, die es selber sind." Der Menge im Saal gefällt’s: Sie erhebt sich, applaudiert und jubelt lautstark einem Mann zu, dessen Name spätestens jetzt auf immer mit Heidelberg verbunden sein wird.