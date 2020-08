Heidelberg. (jola) Es kommt Bewegung ins Projekt "Videoüberwachung": Am Hauptbahnhof werden die Kameras an den vorhandenen Masten – also beispielsweise an Straßenlaternen – installiert. Langfristig sollen sie eine "intelligente Überwachung" ermöglichen: Eine Software wertet die Aufnahmen aus, erkennt auffälliges Verhalten wie Treten, Schlagen, Fallen oder plötzliche Rudelbildung und alarmiert den Mitarbeiter im Lagezentrum, der schließlich entscheidet, ob die Polizei einschreiten muss.

Voraussichtlich Anfang September werden alle Kameras installiert sein. Die Videoüberwachung am Bismarckplatz dagegen ist erst einmal aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt verschoben.