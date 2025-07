Neckargemünd. (cm) Wie steht es um den Glasfaserausbau in der Stadt am Neckar und ihren Ortsteilen? Das fragen sich angesichts der schon abgeschlossenen oder noch laufenden Bauarbeiten im Stadtgebiet viele Neckargemünder. Und auch Philipp Schendzielorz. Der CDU-Stadtrat hakte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats nach.

"Die volle Inbetriebnahme ist Ende 2024", sagte