Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Es ist früher Abend, gut eine Woche vor der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres, als im Stadtteil Kirchheim Hilfeschreie einer jungen Frau die Nachbarn aufschrecken. Sie sehen eine Frau vor den Häusern am Boden liegen, einen Mann über ihr. Einige eilen zu Hilfe, die Polizei wird alarmiert und der Mann flüchtet mit einem Auto. Die Frau ist niedergestochen worden, drei Stiche gingen in den Rücken, einer davon durchtrennte das Rückenmark, drei weitere gingen in den Bauch. Die junge Frau überlebt, doch ihre Beine sind gelähmt. Noch am Tatabend wird ihr getrennt lebender Ehemann festgenommen. Der 31-Jährige soll nun vom Heidelberger Landgericht wegen versuchten Mordes in schuldunfähigem Zustand in der Psychiatrie untergebracht werden. Er soll schizophren sein. Am Montag begann der Prozess.

Bereits um 18.32 Uhr soll der Beschuldigte sich am Tattag vor dem Wohnhaus der Frau aufgehalten haben, rekonstruierte die Staatsanwaltschaft. Als sie um 19.45 Uhr nach Hause kommt, nimmt er ihr wortlos das Fahrrad weg, woraufhin sie aus Angst zu den Nachbarhäusern läuft. Hier überrascht er sie, sticht mehrmals von hinten und dann von vorne zu, auch als die Frau bereits auf dem Boden liegt. Erst die von den Hilfeschreien alarmierten Nachbarn sorgen dafür, dass der Täter von ihr ablässt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 31-Jährige wegen seiner Erkrankung nicht schuldfähig ist, aber: "Der Beschuldigte ist für die Allgemeinheit gefährlich."

Ein Ehepaar, beide Mitte 60, berichtete vor Gericht von dem Tag. Sie wohnen nicht weit entfernt, kommen gerade von ihrem abendlichen Spaziergang zurück, als sie die Schreie hören. "Was ich konnte, habe ich gemacht", sagte der Mann: "Ich habe geschrien ,Polizei’ und ,Stop’." Sogar seinen Gehstock schwingt er über dem Kopf, als er in Richtung des Mannes läuft. Seine Frau ruft einer auf dem Balkon rauchenden Nachbarin zu, sie solle die Polizei rufen. Der Täter flüchtet. "Es war nur eine Sekunde", erinnerte sich die Seniorin. "Er war sofort weg." Ihr Mann muss sich danach erst mal setzen, ein anderer kümmert sich um die Frau. "Mir ist schlecht geworden von dem, was ich gesehen habe", so der Senior.

Eine weitere Nachbarin ist gerade im Garten beschäftigt, als sie auf die Szene aufmerksam wird. Nachdem sie die Schreie gehört hat, macht sie sich auf den Weg in diese Richtung. "Dann kam schon ein Mann angerannt." Sie schilderte, er habe sich in ein Auto gesetzt und sei zügig losgefahren. "Zack, weg war er." Sie stößt zu den anderen und alle hatten sich das ortsfremde Kennzeichen des Wagens gemerkt, das so schließlich auch die Polizei erfährt.

Der 31-Jährige äußerte sich im Prozess nicht zur Tat, sprach aber über sein bisheriges Leben. Seine spätere Frau, das Opfer, hatte er 2012 kennengelernt und im Jahr darauf geheiratet, er hatte einen festen Job, spielte im Stadtteil Fußball mit Freunden und ging ins Fitnessstudio. Ein paar Jahre später begannen die Probleme. Er habe Stress mit seiner Frau gehabt, mit den Nachbarn im Haus und schließlich auf der Arbeit. Was er in der Verhandlung und was dem psychiatrischen Gutachter erzählt hat, deckt sich nicht. Vor Gericht berichtete er von einem guten Verhältnis mit seinem Chef, dem Sachverständigen erzählte er, dass er seinen Chef geschlagen habe. Im Prozess berichtete er von Angriffen seines Nachbarn, beim Psychiater sprach er sogar davon, die Nachbarn hätten Informationen über ihn an Salafisten und ans türkische Konsulat gegeben, damit man ihn belästigen solle. Auch die Kollegen hätten schlecht über ihn geredet – weil sie angeblich die Nachbarn kennen und von ihnen angestiftet worden seien. Zwei Monate vor der Tat kündigte der 31-Jährige schließlich, wurde auch ambulant psychiatrisch betreut. Am Freitag wird der Prozess fortgesetzt.