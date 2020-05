Das Haus am Wehrsteg am Neuenheimer Neckarufer. Archiv-Foto: Hentschel

Heidelberg. (bik) Das "Haus am Wehrsteg" in Neuenheim startet am Donnerstag, 21. Mai, 12 bis 17 Uhr, in die neue Ausstellungs-Saison. Diesmal ganz ohne Vernissage, sodass man sich in gefährlichen Virus-Zeiten nicht zu nahe kommen muss. Im Künstlerhaus sind vier kleine Ausstellungen zu sehen. Der Besuch ist nur mit Mundschutz und maximal zu zweit möglich.

Am auffälligsten präsentiert sich bis zum 15. Oktober die großformatige Fassadenarbeit des Künstlerkollektivs Art-Ashram mit dem Titel "Andrà tutto bene". Das Banner, das gemeinsam mit den Kindern der Künstler gestaltet wurde, ist nicht nur Projektionsfläche, sondern eine Art Lebenszeichen, wie die Transparente in Italien zur Hochzeit der Coronakrise.

Jugendliche aus dem Thadden-Gymnasium setzten sich gemeinsam mit dem Kunstlehrer Matthis Bacht zeichnerisch mit den Hinterlassenschaften der früheren Hausbewohnerin Eva Vargas auseinander. Die Ergebnisse sind Stillleben, die bis 15. Oktober gemeinsam mit den Gegenständen im Container ausgestellt werden.

Die "Atavismen" der Heidelberger Künstlerin Gabi Kaiser betreiben bis 1. September ein fotografisches Spiel mit Masken und Verfremdung. Matthis Bacht zeigt ebenfalls bis 1. September Skulpturen aus drei Serien, die neue künstlerische Nachbarschaften eingehen. Geöffnet ist jeweils Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Info: www.hausamwehrsteg.info