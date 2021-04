Von Sarah Hinney

Heidelberg. Der Frühling zeigt sich von seiner sommerlichen Seite und lockte am Dienstag prompt eine Vielzahl von Menschen auf die Neckarwiese. Während sie dort Sonne und Freizeit genossen, grillten oder Kaffee tranken, diskutierte der Bezirksbeirat Neuenheim in seiner digitalen Sitzung einmal mehr über die Probleme, die Heidelbergs größte Freizeitfläche mit sich bringt. Das größte Problem bleibt der Lärm und das lässt sich am schwierigsten lösen.

Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat hatte im vergangenen September per Antrag ein Aufgabenpaket für die Verwaltung geschnürt – auch vor dem Hintergrund, dass die Corona-Krise die Problematik noch verschärfe. Es galt zu prüfen, wie die Regeln für das Parken in der "Kastanienallee" an der Uferstraße angepasst werden könnten – auch um das Halten von sogenannten Posern zu verhindern. Außerdem, ob es möglich sei, die Grillplatzsituation zu entzerren, wie Lärm nach 23 Uhr vermieden werden kann, ob der Bereich "Am Römerbad", der von Wohnmobilen genutzt wird, entsiegelt und zur Grünfläche umgewandelt werden kann und ob dort die Beleuchtung verstärkt werden kann, um den Ort sicherer zu machen.

Die Situation in der "Kastanienallee" kann mit einem absoluten Halteverbot, ausgenommen für Anwohner, verbessert werden – im Moment gilt ein eingeschränktes Halteverbot. Die Idee, eine Schranke oder einen Poller für Anwohner zu installieren, ist vom Tisch – zu teuer. Die Beleuchtung "Am Römerbad" kann verbessert werden. Der Rest gestaltete sich schwierig. Vor allem die Installation weiterer Grillmöglichkeiten bereitet Forstamtsleiter Ernst Baader Bauchschmerzen. Eine Verlegung in Richtung Ernst-Walz-Brücke sei nicht möglich, der Abstand zu den Häusern zu gering. Lediglich am "Russenstein" sei eine zusätzliche Grillzone denkbar, kosten würde die 5000 Euro. Frauke Isenberg (Grüne) schlug vor, die Grillzone an die Neckarorte an der Skaterbrücke zu verlegen. Baader warnte: "Die Skater-Community funktioniert, dort gibt es herzlich wenig Alkoholmissbrauch. Ich bin mir sicher, das würde sich ändern. Wo gegrillt wird, wird getrunken." Letztlich waren auch vom Standort "Russenstein" die wenigsten überzeugt. Das zeigte das Stimmungsbild, das Sitzungsleiter und Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain am Ende abfragte. Zwei Räte wären für einen zusätzlichen Grillplatz dort, zehn dagegen.

David Esders (Grüne) ärgerte sich, dass die Verwaltung die Wohnmobile an der Ernst-Walz-Brücke verbieten möchte. "Die Wohnmobile sind überhaupt nicht das Problem. Es geht um die Aufwertung des Bereichs." Frieder Rubik (GAL) schloss sich an, betonte aber: "Eine Entsiegelung fände ich begrüßenswert." Baader fand die Idee gut, aber aktuell sei dafür kein Geld da. "Das macht man nicht aus der Portokasse nebenher." Anja Boto (CDU) sieht in den Wohnmobilen durchaus ein Problem. "Ich kann das nicht nachvollziehen. Es gibt einen Stellplatz, es ist nicht mehr notwendig, dass man seinen Wohnwagen da abstellt. Wir wohnen da. Der Müll ist nicht zu unterschätzen und es werden Ratten angelockt." Ein Stimmungsbild zeigte aber, dass sich zehn von zwölf Bezirksbeiräten nicht an den Campern stören.

Was alle stört, ist der Lärm. Und darum rankt sich bei den Anwohnern offenbar das Gerücht, dass die Stadt an festen Punkten Lärmmessungen vor Ort durchführen würde. Das ist aber gar nicht der Fall. Diese Nachricht stieß einige Räte, die sich bei der Sitzung erste Ergebnisse dieser Messungen erhofft hatten, sichtlich vor den Kopf. "Solche Gerüchte entstehen dann, wenn man nicht mit der Verwaltung redet", sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson. Er erklärte, lediglich der Ordnungsdienst habe Lärmmessgeräte dabei. Damit wird beispielsweise die Lautstärke von Musikboxen gemessen – ist sie zu hoch, gibt es ein Bußgeld. Ilona Linninger (CDU) schlug vor, Lautsprecher auf der Neckarwiese generell zu verbieten. "Dann spart man sich Messungen."

Michael Blum vom Ordnungsamt erinnerte daran, dass die Neckarvorlandsatzung neu gefasst werden soll. "Wir können darüber reden, dass wir eine Klausel reinnehmen, die Boxen verbietet." Baader gab zu bedenken: "Schon kleinste Lautsprecher machen richtig Krawall. Die zu kontrollieren, ist außerhalb jeder Vorstellbarkeit." Er glaubt, dass eine zeitliche Begrenzung deutlich leichter umsetzbar wäre – also Lautsprecher beispielsweise ab einer bestimmten Uhrzeit zu verbieten. Klar ist schon jetzt, es bleibt schwierig, die Bedürfnisse von Anwohnern und Besuchern der Neckarwiese unter einen Hut zu bringen. Eines versprach Blum aber: Polizei und Ordnungsdienst werden weiter stark präsent sein.