Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Junge Poetinnen und Poeten treten im Hölderlin-Jubiläumsjahr vor großer Kulisse im Schloss auf: Das war die Idee hinter "Nachtgesänge 2.0", einer Veranstaltung, die der Heidelberger Poetry-Slam-Veranstalter "Word Up!" und das städtische Kulturamt schon seit Monaten planen. Wegen der Corona-Pandemie wird der Abend nun zum Gratis-Livestream. Am Sonntag, 7. Juni, präsentieren einige der besten Poetry-Slam-Künstler Deutschlands unter freiem Himmel auf dem Altan des Heidelberger Schlosses – also auf der Besucherterrasse – ihre zeitgenössische Dichtung, um an Hölderlin zu erinnern, der vor 250 Jahren geboren wurde.

Mit dabei sind Friedrich Herrmann (deutschsprachiger Poetry-Slam-Meister 2019), Kirsten Fuchs (deutscher Jugendliteraturpreis 2016), Jean-Philippe Kindler (Poetry-Slam-Meister 2018), das Team Scheller (Team-Poetry-Slam-Meister 2014). Die Liveshow beginnt am 7. Juni um 19 Uhr und ist gratis auf der Plattform "United We Stream Rhein-Neckar" zu sehen: https://mrn.unitedwestream.org.

Veranstalter Frank Habrik von "Word Up!" erklärt im Interview, was am Sonntag geboten wird – und wie es einer Szene geht, die aktuell keinerlei Einnahmen hat.

Herr Habrik, was genau erwartet die Zuschauer im Livestream am Sonntag?

Ein Feuerwerk der Live-Literatur. Ein Line-up, das vielleicht das beste und renommierteste ist, das Heidelberg bisher in Sachen Poetry Slam gesehen hat und das in seiner Unterschiedlichkeit die ganze, faszinierende und packende Bandbreite abbildet, die dieses Format zu bieten hat.

Geht es in den Texten um eine direkte Auseinandersetzung mit Hölderlin?

Inwiefern die Poetinnen und Poeten in ihrem Schaffen durch Hölderlin geprägt wurden, vermag ich nicht zu beurteilen. Es geht uns eher darum, zu zeigen, dass Dichtung als Mittel der gesellschaftlichen Reflexion und des persönlichen Ausdrucks auch in der Gegenwart und gerade in bewegten Zeiten höchst aktuell und in diesem Sinne auch in einer Hölderlinschen Tradition zu sehen ist.

Ist der Abend auch etwas für Hölderlin-Fans oder eher etwas für klassische Poetry-Slam-Fans?

Für Poetry-Slam-Fans ist es eine Pflichtveranstaltung, aber auch Hölderlin-Fans sollten so offen sein, sich mit modernen Formen und Formaten der Literatur zu beschäftigen. Das Schöne an der Liveübertragung ist ja, dass man einfach mal kurz reinschauen, aber auch wieder verschwinden kann, ohne dass es alle anderen mitbekommen (lacht).

Ihr Unternehmen ist stark vom Lockdown betroffen. Wann war Ihre letzte Veranstaltung?

Das war der "Femme Slam" am 7. März, den wir gemeinsam mit dem Amt für Chancengleichheit am Internationalen Frauentag im Café Leitstelle gemacht haben. Der Laden war knallvoll, wir mussten sogar Gäste wegschicken. Ein Szenario, das mir nach zweieinhalb Monaten "social distancing" schon völlig surreal vorkommt.

Welche Perspektive gibt es für Ihr Ein-Mann-Unternehmen aktuell?

Mein Unternehmen existiert de facto nicht mehr. Seit Mitte März finden keine Veranstaltungen mehr statt, der Slam auf dem Schloss ist eine große Ausnahme und nur durch die Förderer möglich, die uns unabhängig von Eintrittsgeldern machen – das sind in diesem Fall die Baden-Württemberg- und Wüstenrot-Stiftungen.

Wie geht es Ihnen persönlich?

Mir geht es okay. Ich habe mich arbeitslos gemeldet und beziehe nun Arbeitslosengeld 1, weil ich glücklicherweise die Möglichkeit hatte, freiwillig in die Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. Das ist nicht üppig, reicht aber zur Überbrückung. Viele freiberufliche Kulturschaffende hatten diese Option nicht.

Wie ist die Lage der vielen Künstlerinnen und Künstler, mit denen Sie seit Jahren zusammenarbeiten?

Denen geht es richtig schlecht. Da grassiert die pure Existenzangst. Ich habe, trotz vollmundiger gegenteiliger Behauptungen der Politik, nicht den Eindruck, dass das Ausmaß der wirtschaftlichen Katastrophe in diesem Bereich wirklich im allgemeinen Bewusstsein angekommen ist. Man muss es immer wieder klarmachen: Zehn-, wenn nicht Hunderttausende von Menschen stehen seit Mitte März mit einem Einkommen von null Euro da. Nicht mit Kurzarbeitergeld oder geringeren Umsätzen, sondern schlicht und ergreifend mit Null. Und leider waren die Einkommen für Kulturschaffende auch vor Corona nicht so üppig, dass Rücklagen gebildet werden konnten.

Haben die Soforthilfen Ihre Wirkung, diese Notlage zu überbrücken, verfehlt?

Die Soforthilfe hat kurzfristig ein wenig geholfen. Durch die unklar formulierten Bedingungen und allgemeine Ahnungslosigkeit bei den zuständigen Behörden, müssen nun aber viele Selbstständige befürchten, mit Rückforderungen konfrontiert zu werden, was enormen psychischen Stress verursacht. Das sollte die Politik sofort beenden. Den Menschen, die unverschuldet in diese katastrophale Situation geraten sind, muss zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit geboten werden.

Welche Perspektive gibt es für "Word Up!"?

Winterschlaf machen, bis ein Impfstoff da ist. Die von manchen als Neustart gepriesene teilweise Öffnung der Spielstätten ist unter ökonomischen Gesichtspunkten Augenwischerei. Locations und Veranstalter, die nicht durch die öffentliche Hand finanziert werden, also auf Eintrittsgelder angewiesen sind, können unter Einhaltung der Abstandsregeln nicht wirtschaftlich arbeiten. Vielleicht wird es im Sommer ein paar kleinere Open-Air-Bühnen geben. Hier bietet auch das vom Land aufgelegte Programm "Kultur Sommer 2020" einige Chancen. Eine wirkliche Perspektive bietet das aber nicht. Zumal der Sommer ja irgendwann vorbei sein wird, die Corona-Pandemie aber wohl leider nicht so schnell.