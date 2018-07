Heidelberg. (ew) Jede Menge Musik, abstrakte Malerei, ein Kasperletheater und alles unter freiem Himmel: Das gibt es dieses Jahr schon zum zweiten Mal beim "Musik- und Kulturfestival am Wolfsbrunnen". Von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juli, wird unter dem Motto "von Bürgern für Bürger" einiges geboten.

Am Freitag geht es los um 18.30 Uhr mit einer Vernissage von Theresia Gaa. Ihre Kunst zeigt Landschaften, Blumen und Stillleben - doch sie webt auch menschliche Gesichter in ihre bunt-abstrakten Gemälde ein. Nach der Eröffnung tritt ab 19.30 Uhr das "Solina Cello-Ensemble" auf. Getreu ihrem Motto "Abba hallo" spielt das Trio Pop, im ersten Set ganz klassisch unplugged, im zweiten elektronisch aufgepeppt.

Am Samstag legt um 14.30 Uhr bei "Chill in with Bass" ein DJ auf und läutet mit entspannter Musik den Nachmittag ein. Um 17.30 Uhr steigt dann der Heidelberger Songwriter "Balsamico" auf die Bühne. Peter Saueressig und seine Band spielen sowohl eigene Stücke aber auch Coversongs von Rock- und Popgrößen wie David Bowie oder Amy Winehouse. Neben dem britischen Musiker und Komponisten Peter Antony spielt auch Dirigent Bernhard Bentgens am Bass mit.

Wer eher auf rhythmische Blasmusik mit Tanz steht, kommt ab 20 Uhr auf seine Kosten. Die professionelle Coverband "Brass Machine" sorgt mit ihren Bläsersätzen für frischen Wind. Für alle Gäste über 30 Jahre legt ab 22.30 Uhr ein DJ im Gewölbekeller auf. Bei der Ü30-Tanzparty heizt die DJ-Schule "Vibra" bis in die frühen Morgenstunden mit Hits aus den 80ern, 90ern und von heute ein.

Der Sonntag beginnt mit einem Mix aus französischen Chansons, lateinamerikanischen Liedern und Jazzstandards ab 12.30 Uhr im Acoustic-Café. Um 14.30 Uhr gibt es drei verschiedene kulturelle Angebote: Autorin Marion Tauschwitz liest Gedichte über die Rückkehr und Liebe zum Wolfsbrunnen von Hilde Domin vor. Zeitgleich kann man sich im Live-Painting-Kurs kreativ austoben.

Ein Street-Art-Künstler zeigt, wie man richtig mit Acrylfarbe und Spraydose umgeht. Ebenfalls um 14.30 Uhr ist mit dem Kasperletheater vom Puppentheater "Plappermaul" Unterhaltung für die Kleinen garantiert. Um 15.30 Uhr beginnt schließlich das Rock- und Pop-Musikprogramm der "Modern Music School" und der "Vibra School of DJing". Vier Bands spielen Rock und Pop. Am Abend wiederum kommen Fußballfans um 17 Uhr beim Public Viewing des Fußball-WM-Finales voll auf ihre Kosten.

Das Fest ausklingen lässt um 19.30 Uhr der populäre Allround-Musiker Freddy Wonder. Er interpretiert 60er-Jahre-Beats, aktuelle Hits und Highlights der 70er und 80er Jahre sowie Jazzstandards - und alles auf sehr individuelle Weise.

Info: Ein ausführliches Programm zum Wolfsbrunnenfestival in der Wolfsbrunnensteige 15 gibt es hier. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.