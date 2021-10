Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Bergheimer sind sauer: In der jüngsten Sitzung des Stadtteilvereins unter Vorsitz von Wolfgang Schütte brachten sie ihren Ärger zum Ausdruck. Es geht um das Masterplanverfahren Neuenheimer Feld. Ende September stellten die beiden Planungsteams ihre Vorstellungen für das Areal der Öffentlichkeit vor. "Wir in Bergheim sollen die Suppe auslöffeln für alle anderen! Wir fallen immer irgendwie hinten runter", ist das Resümee im Stadtteilverein. "Wir werden uns wehren", kündigt Schütte an.

Die aufgebrachte Stimmung hat ihren Grund. "Das ist ein verkehrspolitisches Armutszeugnis", meinen Dagmar Winterer und Jo-Hannes Bauer, die als Stadtteilvertreter bei den Beratungen des Masterplanverfahrens dabei sind und nun Bericht erstatten. "Das Ergebnis der Pläne bedeutet für uns eine erhebliche Verschlechterung der Verkehrssituation." Sämtliche Überlegungen zu möglichen Neckarquerungen oder zu einer Seilbahn über den Fluss seien nun vom Tisch. "Und nur das bringt für Bergheim eine Erleichterung", sagt eine Frau. "Unsere Interessen werden mit Füßen getreten", meint auch Vorsitzender Schütte. Er vermisse mutiges und vernetztes Denken für notwendige Gesamtverkehrsbetrachtungen. "Hier haben sich wohl längst Partikularinteressen durchgesetzt", lautet seine Befürchtung. "Die Wieblinger lachen sich einen Ast", fügt ein älterer Mann bitter hinzu.

Ziel des Masterplanprozesses im Neuenheimer Feld soll sein, Entwicklungsperspektiven für die Betroffenen vor Ort zu schaffen und die Vernetzung innerhalb der Stadt anzukurbeln. Projektträger des Vorhabens sind Stadt, Land und Universität. Die beiden Entwürfe seien gute Lösungsansätze für die Entwicklung des Campusareals, meinen die Projektträger zu den jetzt vorliegenden Planungen. Aber: Als einzige Erschließung vom Süden ins Neuenheimer Feld ist als fünfte Neckarquerung höchstens noch eine kleine Fuß- und Radbrücke von Wieblingen kommend angedacht. "Wenn überhaupt", schimpft Dagmar Winterer. "Der Autoverkehr samt Rettungsfahrzeuge in die Kliniken wird sich weiterhin über Mittermaierstraße und Berliner Straße quälen. Das wird noch mehr zum Dauerstau werden am Knotenpunkt Ernst-Walz-Brücke", befürchten die Bergheimer.

"Wir haben bislang den Masterplanprozess immer gerne mitgetragen, weil wir auf eine Verbesserung für den Stadtteil Bergheim hofften", verweist Winterer auf viel ehrenamtliches Engagement. "Wozu eigentlich?", fragt sie nun enttäuscht. Jo-Hannes Bauer macht noch ein anderes Fass auf. "Es kommt mir so vor, als ob die Planer bestimmte Ideen schon im Vorfeld tabuisierten, weil sie sich gar nicht mehr trauen. Die haben Angst vor manchen Leuten in dieser Stadt."

Eine These, die der Sitznachbar aufgreift. "Traditionell fehlt bei uns eine Identifikation mit Bergheim, was die anderen Stadtteile haben. Wir sind Opfer von alt eingesessenen Bürgerinitiativen." Wolfgang Schütte nimmt den Faden auf. Man habe sich als Stadtteilverein mit konkreten Stellungnahmen oft höflich zurückgehalten. "Dafür mischten sich andere Initiativen ein, obwohl sie hier gar nicht leben." Sein Seitenhieb gilt dem Ringen um die Verlagerung des Betriebshofs. "Aber jetzt werden wir in die Offensive gehen", kündigt der Vorsitzende an.

Info: Bis Donnerstag, 7. Oktober, findet unter www.masterplan-neuenheimer-feld.de eine offene Online-Beteiligung statt. Hier gibt es auch Informationen zu den Entwicklungsentwürfen. Am Dienstag, 5. Oktober, lädt die Stadt zu einem "Stadtteilgespräch" für Bergheimer, Wieblinger, Handschuhsheimer und Neuenheimer ein. Los geht’s um 18 Uhr im Dezernat 16, Emil-Maier-Straße 16.