Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Maske tragen, das ist in diesen Zeiten nicht nur manchmal ungewohnt und lästig, es verändert auch unsere Kommunikation und die Art, wie wir Sprechen. Heike Heinemann (37) ist Diplom-Sprecherzieherin und unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ein Gespräch über den Wert des Gähnens und warum Emotionen jetzt besonders wichtig sind.

Frau Heinemann, verändert das Tragen von Masken unsere zwischenmenschliche Kommunikation?

Es ist so, dass beim Tragen einer Maske das Mundbild, also ein Teil der Mimik, wegfällt. Wenn mein Mund und auch Teile der Nase bedeckt sind, dann können Reaktionen wie ein Lächeln gar nicht mehr wahrgenommen werden. Die nonverbale Kommunikation ist also eingeschränkt.

Diese nonverbale Kommunikation, also auch die Mimik, ist beim Sprechen nicht gerade unwichtig. Heißt das, dass auch die Qualität unserer Kommunikation schlechter wird?

Ich würde nicht sagen, dass die Kommunikation schlechter wird, sondern dass sie sich verändert. Der Fokus liegt jetzt mehr auf der Stimme und dem Sprechen.

Was heißt das in der Praxis?

Visuell ist das Tragen von Masken jetzt für viele erst einmal komisch, da spielen ja auch ästhetische Gründe eine Rolle. Aber es hat auch akustische Gründe. Das heißt, ich habe jetzt einen Widerstand vor meinem Mund, gegen den ich ansprechen muss. Die Schallwellen verteilen sich nicht mehr optimal und ich muss viel lauter, mit mehr Luft sprechen und muss auch deutlicher artikulieren. Man kann es ein bisschen damit vergleichen, wie wenn man mit Hörgeschädigten sprechen würde. Da versucht man ja auch laut und deutlich zu sprechen.

Worauf sollte man achten?

Das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass man gegen ein Hindernis anspricht. Das ist, als ob zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner eine Plexiglasscheibe aufgestellt wäre. Sie möchten sich ja verständlich machen, Gehör finden. Dafür ist es wichtig, dass Sie beim Gespräch eine adäquate Körperspannung aufbauen. Ich würde empfehlen, Gestik einzusetzen und auf Zunge und Lippen, also die sogenannten Sprechwerkzeuge, zu achten. Da reichen schon fünf bis zehn Minuten Übung am Tag.

Bitte mal ein Beispiel.

Eine Übung, die sehr wirkungsvoll ist: dass man herzhaft gähnt und dadurch auch mehr Platz im Mundraum schafft – dass der Kehlkopf sich absenkt und man ein bisschen mehr Volumen in die Stimme kriegt. Das funktioniert auch mit Seufzen. Für die Bauchflankenatmung ist es schön, wenn man das Zwerchfell aktiviert. Das schafft man am besten, wenn man Laute macht wie ptk, ptk, ptk oder ksch, ksch – so als wollte man ein paar Hühner verscheuchen. Das sind so Übungen, da merkt man gleich, dass sich die Bauchdecke bewegt und das Zwerchfell in Aktion tritt. Beim Ausatmen unter der Maske ist es wichtig, dass man versucht, nicht gegen die Maske auszuatmen, sondern, dadurch, dass man die Oberlippe ein bisschen nach vorne wölbt, nach unten atmet – also dass die Luft ein wenig nach unten entweichen kann und nicht frontal auf den Stoff trifft.

Die Oberlippe nach vorne wölben?

Probieren Sie es mal aus, dann können Sie sich es besser vorstellen. Wenn Sie normal ausatmen bei vorgehaltener Hand, dann trifft der Luftstrom direkt auf die Hand. Und wenn Sie nach unten ausatmen, dann spüren Sie nichts. Bevor man das erste Mal mit der Maske einkaufen geht, sollte man das einfach mal zuhause üben.

Worauf kommt es bei der Mimik an?

Da Händeschütteln und Schulterklopfen jetzt wegfallen, ist es umso wichtiger, auch auf der Beziehungsebene etwas für den Gesprächspartner zu tun. Das heißt, dass ich also etwa Freude verbalisiere, dem anderen sage: "Mensch, toll, dass wir uns heute hier treffen" oder: "Wie schön, dass wir uns nach so langer Zeit wiedersehen". Das würden wir sonst nicht ansprechen, weil das ja die Körpersprache verrät.

Nun tun wir Deutschen uns nicht immer leicht damit, Emotionen zu zeigen, schon gar nicht in verbaler Form. Braucht es daher umso mehr Übung?

Ich finde, das muss natürlich zu einem passen. Auch mit den Masken sollten wir uns nicht verstellen. Wenn man eher der sachliche Typ ist, darf man sich da ruhig treu bleiben. Aber es ist natürlich in diesen Zeiten sehr wichtig, Emotionen zu äußern.

Hört man sich so um, dann hält sich die Freude darüber, für längere Zeit Maske tragen zu müssen, in Grenzen. Ihre Botschaft an alle Zweifler?

Es ist doch auch schön, dass sich jetzt die breite Masse mal mit dem Instrument Stimme und Sprechen beschäftigt. Die Stimme kann sehr viel. Auch wenn man ein Lächeln unter der Maske nicht sieht, kann man es zumindest in der Stimme hören. Und wenn das Lächeln ernst gemeint ist, sieht man es auch in den Augen.