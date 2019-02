Nirgendwo gibt es in der Altstadt mehr Sitzplätze als auf dem Marktplatz. Ob man hier künftig an Wochenenden bis 1 Uhr nachts sitzen darf, ist aber noch völlig offen. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Unkompliziert sollte es genehmigt werden, wenn die Wirte in der Altstadt ihre Straßencafés werktags bis Mitternacht statt wie bisher nur bis 23 Uhr öffnen wollen. So hat es der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung auf Antrag der CDU beschlossen. Ganz so unbürokratisch wird es aber nicht gehen: Bürgeramtsleiter Bernd Köster teilte am Donnerstag im Bezirksbeirat Altstadt mit, dass eine generelle Freigabe der Außenbewirtschaftung über 23 Uhr hinaus nicht rechtmäßig wäre. Nur wenn ein Lärmgutachter zu der Erkenntnis komme, dass es nachts ohnehin schon so laut sei, dass die Geräuschkulisse eines Straßencafés nicht sonderlich ins Gewicht falle, könne für die östliche Altstadt über eine generelle Sondergenehmigung nachgedacht werden.

Die CDU beantragte auch, dass am Wochenende eine Außenbewirtschaftung bis 1 Uhr nachts möglich sein soll, bislang ist um Mitternacht Schluss. Doch vorher sollte der Bezirksbeirat zum Thema gehört werden. Und eines hat sich jetzt gezeigt: Die Stadtteilvertretung ist gespalten. Die Annahme, dass der Lärm eines Straßencafés unerheblich sein könnte, brachte die Vorsitzende des Vereins Alt-Heidelberg, Karin Werner-Jensen, auf die Palme. Ähnlich sah dies Gerd Guntermann (GAL): "Wenn nachts um 1 Uhr Stühle weggeräumt werden, macht das Krach." Das Grundrecht der Anwohner auf Nachtruhe und körperliche Unversehrtheit werde mit solchen Vorschlägen einmal mehr mit Füßen getreten. Und das obwohl sich bereits 24 Bürger und ein Hotel der Normenerlassklage angeschlossen hätten. Damit wollen die Anwohner vor dem Verwaltungsgericht generell kürzere Kneipenöffnungszeiten in der östlichen Altstadt durchsetzen.

"Noch ist unklar, wie die Sperrzeitentscheidung ausgeht, und dann kommt schon der Antrag auf Verlängerung der Außenbewirtschaftung", empörte sich auch die Kinderbeauftragte Ellen Möller. Generell wünscht sie sich ein härteres Vorgehen gegen solche Wirte, die sich nicht an die bestehenden Regeln halten: "Man sollte auch mal Konsequenzen ziehen, dass eine Kneipe eine Woche lang schließen muss." Moderatere Töne schlug Franz Bartholomé (Grüne) an. Er könne zwar schon mit einer längeren Bewirtung in Straßencafés leben. Auch er ärgere sich aber darüber, wie ein Teil der Stadträte mit den Altstädtern umgehe. Indem der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch das Sperrzeit-Thema erneut vertagte, habe er die Interessen der Bewohner missachtet. Daher könne er nun auch dem Straßencafé-Antrag nicht zustimmen.

Allein Hannes Wendling (FDP) sprach sich offen dafür aus, eine längere Außenbewirtschaftung zuzulassen. "Es geht hier auch um das Interesse einer jungen Stadt." Das gelte genauso für die Kneipenöffnungszeiten im Allgemeinen: "Wir können uns nicht erlauben, schon morgens um 1 Uhr die Bürgersteige hochzuklappen." Baden-Württemberg habe ohnehin schon die strengsten Sperrzeiten in ganz Deutschland.

Denkbar knapp war am Ende die Mehrheit, mit der sich der Bezirksbeirat doch noch für eine längere Außenbewirtschaftung aussprach: Fünf waren dafür, vier dagegen, zwei enthielten sich. Bürgeramtsleiter Bernd Köster versuchte unterdessen, die Gemüter zu beruhigen. Für die Dauer der Fußball-Weltmeisterschaft brenne ohnehin nichts an: Bis zum 15. Juli dürfen die Straßencafés und Biergärten in ganz Heidelberg bis 24 Uhr öffnen. So, wie es eine bundesweite Ausnahmegenehmigung vorsieht. Für die Zeit danach haben bereits 16 Wirte eine längere Außenbewirtschaftung beantragt.