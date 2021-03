Heidelberg. (rie) In Heidelberg zeichnet sich ab, dass die Grünen im Vergleich zur Landtagswahl 2016 noch einmal zulegen können. Aktuell liegen sie bei 41 Prozent, nachdem 69 von 70 Urnen- und 34 von 44 Briefwahlbezirken ausgezählt wurden Die CDU liegt aktuell bei 14,9 Prozent (2016: 19,2), die SPD bei 12,84 (2016: 12,13), die FDP bei 7,0 (2016: 8,05) und die Linke bei 8,6 (2016: 6,1). Die AfD halbiert ihgr Ergebnis aktuell von 10,9 im Jahr 2016 auf nun 5,67. Allerdings kann sich durch die Auszählung der restlichen Briefwahlbezirke noch einiges ändern.

Heidelberg. (hob) Vorsichtiger Jubel bei den Heidelberger Grünen. Als die erste Hochrechnung um 18 Uhr über die Bildschirme flimmert, sind die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer mit ihrer Abgeordneten und Ministerin Theresia Bauer in einer Zoom-Konferenz versammelt. "Wir sollten noch ein bisschen vorsichtig sein", sagt Bauer in einer ersten Reaktion: "Es sieht aber gut aus. Wir sind mit Abstand die stärkste Kraft in Baden-Württemberg – mit wachsendem Abstand."

Auch wenn noch keine Ergebnisse aus ihrem Wahlkreis Heidelberg veröffentlicht sind, dankt Bauer all ihren Wahlhelfern: "Wir haben einen grandiosen Wahlkampf gemacht, waren viel unterwegs." Die Grünen seien präsenter gewesen als die anderen Parteien. Positiv bewertet die Ministerin auch, dass die AfD leicht verloren hat. "Sie hat aus dieser schwierigen Situation keinen Honig saugen können." Moritz Damm berichtete, dass die Grünen 50.000 Flyer verteilt hätten. Wenn man sie nebeneinander lege, ergebe das eine Strecke von 7,4 Kilometern.