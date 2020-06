Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein 72-Jähriger, der Anfang 2019 seinen Arzt in den Schwitzkasten genommen, geschlagen und getreten hatte, saß am Freitag wieder auf der Anklagebank. Dieses Mal beim Landgericht. Nachdem das Amtsgericht ihn im November zur Zahlung von 120 Tagessätzen verurteilt hatte, ging der 72-Jährige in Berufung. Auch die Staatsanwaltschaft war unzufrieden – sie hatte damals sieben Monate Freiheitsstrafe beantragt – und legte ebenfalls Rechtsmittel ein. Weil sie das tat, hätte Richter Michael Waldmann den Mann auch härter bestrafen können, als es sein Kollege am Amtsgericht getan hat. Allerdings: Es kam letztlich ganz anders – das Verfahren wurde eingestellt, dem Angeklagten die Strafe erlassen.

Der stellte bereits bei der Verlesung des erstinstanzlichen Urteils Richter Waldmanns Nerven – und Stimmbänder – auf die Probe. "Alles Lüge", rief der 72-Jährige dazwischen und wedelte wild mit seiner Kopie des Urteils. Immer wieder wollte er dazwischenreden und musste vom Richter und seinem eigenen Anwalt gebremst werden.

Der Amtsrichter ging im November davon aus, dass der seit 20 Jahren berufsunfähige Mann in der Praxis seines Orthopäden randaliert hat, weil die Mitarbeiter sein Rezept für Physiotherapie nicht ändern wollten. Der 72-Jährige leidet seit Jahrzehnten an Arthrose und hatte einen Bandscheibenvorfall. Seitdem lebt er von Sozialhilfe.

Als die Sprechstundenhilfe am Tresen dem 72-Jährigen erklärt habe, man könne das Rezept nicht ändern, habe er mehrmals auf den Glastresen geschlagen und laut herumgeschrien – so das erste Urteil. Durch den Lärm alarmiert, sei der Arzt erschienen und habe ihm erklärt, er solle gehen. Doch der 72-Jährige habe weiter gemacht. Als der Arzt dann die Verordnung in den Müll warf, laut "Raus!" rief und den Mann an der Jacke aus der Praxis zu ziehen versuchte, habe der Angeklagte den Arzt in den Schwitzkasten genommen, ihn geschlagen, beide seien in Richtung Ausgang getorkelt und schließlich vor der Tür gemeinsam zu Boden gefallen, wobei der 72-Jährige noch nach dem Arzt trat. Dieser habe sich dann befreien und die Tür zur Praxis abschließen können, bevor der Angeklagte sich wieder aufgerappelt hatte. Neben Rippenschmerzen zog er sich auch einen Bänderriss und einen Knochenbruch im Daumen zu.

Diesen "Zirkus" wolle er aufklären, erklärte der Angeklagte. "Die haben mich gefoltert", sagte er über den Arzt und die Mitarbeiter. Als die Dame am Tresen ihm erklärt habe, dass sein Rezept gültig sei und nicht geändert werden könne, habe er sie gebeten, das seiner Masseurin am Telefon zu erklären. Die habe ihm nämlich eine Rechnung gestellt. Doch die Mitarbeiterin habe das Rezept einfach in den Müll geworfen und als er sich gebückt habe, habe ihn der Arzt geschlagen. Er hätte den Mediziner nicht am Hals gepackt, sondern sei getreten worden und habe selbst die Polizei gerufen: "Ich war ja im Recht. Ich habe ihn nicht angefasst." Der Polizei hat er dann auch erzählt, er sei schon vor einem Jahr von seinem Arzt sexuell belästigt worden.

Weil der Angeklagte auch noch erzählte, wie er in Hannover als Taxifahrer mehrere Menschen vor der Mafia gerettet habe, beschloss Richter Waldmann, den psychiatrischen Gutachter um eine Einschätzung zu bitten: "Wir stehen den Dingen gerade ratlos gegenüber." Irgendwann in den 70er oder 80er Jahren sei bei dem Angeklagten eine Schizophrenie diagnostiziert worden. Kann er vielleicht schuldunfähig gewesen sein? Das schloss der Gutachter aus: "Die Diagnose spielt hier keine Rolle." Vielmehr neige der Mann zu theatralischem Auftreten, er gebe sich "schauspielerhaft". Allerdings könne er sich gut vorstellen, dass der Mann in einer Streitsituation – wie bei dem Arzt – "stärker reagieren" würde als normale Menschen.

Wegen "Zweifeln an der Steuerungsfähigkeit" beriet sich Richter Waldmann mit der Staatsanwältin und dem Verteidiger. Schließlich stimmte nach Rücksprache auch der angegriffene Arzt zu, das Verfahren einzustellen – nur der Angeklagte zeterte noch weiter.