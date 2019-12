Von Maria Stumpf

Heidelberg. Schräg und witzig, dazu atemberaubend im Ringen um die Schwerkraft und für die Leichtigkeit des Lebens: Mit einem glamourösen Programm überzeugte am Samstag die 14. Sternengala zugunsten der Aids-Hilfe Heidelberg im Theater der Stadt. Begeisterter Applaus nach rund vier Stunden zeigte: Es hat gefallen.

Opern-Kabarettistin Annette Postel gab bei der 14. Sternengala zugunsten der Aids-Hilfe die „Anti-Carmen“. Foto: Rothe

Moderator Alfonso Pantisano versprach zu Beginn einen sensationellen Abend mit Pink-Secco – und schaffte es bei aller guten Laune im Entertainmentprogramm trotzdem, auf das eigentliche Anliegen hinzuweisen: Dass möglichst viel der Benefizveranstaltung für die Arbeit der Aids-Hilfe übrig bleibt und Informationen zum Thema unter die Leute kommen. Denn wer weiß denn schon, dass das HI-Virus unter Therapie auch beim Sex nicht übertragbar ist und Infizierte mit entsprechenden Medikamenten ein fast normales Leben führen können?

Das Theater stellt für die Gala seit Jahren seine Räume gratis zur Verfügung, die Künstler treten kostenfrei auf. Allesamt sind sie Stargäste auf großer Bühne mit charismatischer Show. Annette Postel etwa, die als preisgekrönte Opern-Kabarettistin mit der „Anti-Carmen“ überzeugte, Martina Gehrer, die mit kraftvoller Eleganz Luftartistik am Tuch zeigte, oder auch Sebastian Klamm. Der junge Mann verbindet Artistik und Pole-Dance am chinesischen Mast. „Wow“, raunte es im Saal. Schwerelos zog der Künstler das Publikum in seinen Bann. Was dann auch dem Duo Ingravido mit ihrer Akrobatik kopfüber und vertikal mühelos gelang. Dann eroberte noch Leopold die Bühne – und bekam für seinen akustisch wie visuell faszinierenden Glam-Pop begeisterten Applaus. Der Mann im Glitzershirt steht für eine Generation selbstbewusster queerer Künstler, die Mut macht, so zu leben, wie man möchte.

Als „Special Guest“ war am Ende der schillernde Kabarettist Kay Ray angekündigt. Dessen knallharten Humor mit unverschämten Wortspielen kann man mögen, muss man aber nicht. Zumindest nicht durchgehend. „Lieber unter Niveau amüsiert, als über Niveau gelangweilt“, meinte er. Und hatte irgendwie recht.

Die Schirmherrschaft für die Gala hatte SAP-Vorstandsmitglied Michael Kleinemeier übernommen. „Vielfalt und Inklusion“ würden in seinem Unternehmen „längst jeden Tag gelebt“. Bürgermeister Wolfgang Erichson bedankte sich im Namen der Aids-Hilfe für die Spenden aus den Einnahmen der Sternengala 2018: 20.370 Euro. Und er lud die Gäste im Theater auch gleich für heute Abend ein: Der „Pink-Monday“, bei dem sich die queere Community trifft und jeder willkommen ist, beginnt um 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt am Marktplatz.