Von Arndt Krödel

Heidelberg. Es ist Wochenendstimmung auf dem Marktplatz im Schatten der Heiliggeistkirche. Menschen flanieren entspannt an zwei "lebenden Skulpturen" vorbei, die sich in ihrem bronzenen Outfit unbeweglich auf dem Pflaster der Fußgängerzone aufgebaut haben. In der Luft hängt der Geruch von Bratwurst. Alles ist friedlich. Aber was machen denn Trump und Putin da? Ihre übergroßen Konterfeis kämpfen miteinander, flankiert von Raketenattrappen. Zwei Aktivisten halten ein Transparent, auf dem die Losung "Abrüstung schafft Sicherheit" steht. Zum 31. Jahrestag des Inkrafttretens des Vertrags über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) haben der "Heidelberger Friedensratschlag" und das Bündnis "Stoppt den Waffenhandel!" einen Aktionstag organisiert, der gegen die Kündigung des Vertrags durch die USA und daraufhin auch durch Russland protestiert.

Er ist Teil von bundesweiten Veranstaltungen, zu deren Initiatoren die 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, die Deutsche Friedensgesellschaft sowie die Kampagne "Büchel ist überall, atomwaffenfrei jetzt" gehören. In Heidelberg hat man ein fantasievolles Programm entwickelt, das bei den Menschen Bewusstsein für einen gefährlichen Zustand schaffen soll, der durch die am 1. Februar von US-Präsident Donald Trump ausgesprochene Kündigung des INF-Vertrages - einen Tag später zog der russische Präsident Wladimir Putin gleich - entstanden ist.

"Lassen Sie uns gemeinsam das INF-Abrüstungsabkommen verteidigen!", ruft Renate Wanie vom Friedensratschlag in ihrer Ansprache aus. Denn: Durch die Aufhebung des Vertrags, in dem die USA und die ehemalige Sowjetunion das Verbot und die vollständige Verschrottung ihrer atomar bestückten Kurz- und Mittelstreckenraketen vereinbarten, steige die atomare Bedrohung des Friedens. Die Aktivistin appellierte an die vorbeigehenden Passanten, sich durch ihre Unterschrift zum Beispiel für den Abbau des US-amerikanischen Raketenabwehrschirms in Polen und Rumänien einzusetzen. Auch sollen die USA durch die Bundesregierung aufgefordert werden, die 20 in Büchel in der Eifel stationierten Atomraketen abzuziehen. Diese werden gegenwärtig durch ein spezielles Programm von den amerikanischen Streitkräften technisch aufgerüstet und zählen dann zu den "modernsten" Nuklearwaffen der USA.

In dem ironischen Gedicht "Die Waage des Schreckens" wird die wahnwitzige Überrüstung der beiden Supermächte thematisiert. Der Autor, Stephan Brües, trägt es selbst vor. Die Zeilen, die mit dem Satz enden "Da bleibt uns nur noch - die Entrüstung" hat er schon vor 35 Jahren geschrieben. Da war er 18 Jahre alt. "Es ist leider immer noch aktuell", merkt er an.

Das Engagement an diesem Tag gilt auch der Umsetzung des 2017 von einer großen Mehrheit der UN-Generalversammlung beschlossenen Abkommens über ein global gültiges Verbot von Atomwaffen. "Aufmerksamkeit haben wir auf jeden Fall geschaffen", bilanziert Renate Wanie. "Wir haben interessante Gespräche geführt und auch festgestellt, dass manche wenig bis gar nicht Bescheid wissen." Etwa 120 Unterschriften kamen zusammen, während die zwei "lebenden Skulpturen" unbeweglich an ihrem Platz verharrten.