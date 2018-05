Die Krehl-Klinik war am Freitag voll mit Ständen, an denen man sich über alle möglichen Medizin-Themen informieren konnte – hier misst etwa eine Besucherin ihren Alkoholspiegel nach einem Bier. Foto: Alex

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Hörsäle in der Krehlklinik platzten aus allen Nähten: Zur ersten "Langen Nacht der Medizin" kamen Hunderte von Studenten, jungen Ärzten und Medizinbegeisterten ins Neuenheimer Feld. Bis nach Mitternacht wurde ihnen ein spannendes Potpourri aus Wissenswertem und Kuriosem geboten. Bei Bier, Softdrinks und Snacks konnten sich die Besucher bereits im Foyer über die Arbeit verschiedener gemeinnütziger Organisationen informieren. In den Nebenräumen gab es dazu Kurse für Studenten und einen Wettbewerb in der sogenannten "Schlüsselloch-Chirurgie".

"Wow! Wer hätte gedacht, dass so viele schlaflose Medizinbegeisterte hierher finden", freute sich Cem Aksoy bei der Eröffnung der "Insomnia Medicae" im großen Hörsaal. Sogar auf den Treppen und hinter der letzten Reihe haben sich die Besucher platziert, um den ersten Vortrag mitzuerleben. So einen Anblick hatte der Urologe Aksoy sich für seine erste Veranstaltung gewünscht. "Die Grundidee ist es, Medizin mal anders zu erleben und nicht immer nur mit Klausuren und Auswendiglernen zu verbinden", erklärt der Assistenzarzt. Damit scheint er einen Nerv getroffen zu haben. Im ersten Vortrag des Abends geht es um das Delirium und wie es mit der Betäubung von Patienten zusammenhängt. Forschungsergebnisse zeigen, dass dem Phänomen häufig noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

"Ein richtig guter Vortrag", findet Jonas Alben. Der 26-Jährige ist bereits am Ende seines Medizinstudiums und spielt gerade mit dem Gedanken, in die Neurochirurgie zu gehen. Weil er tagsüber selten Zeit hat, freut es ihn umso mehr, dass die Veranstaltung erst um 20 Uhr begonnen hat. "Das ist für mich echt super", freut sich Alben.

Bei den Vorträgen waren die Hörsäle in der Klinik jeweils gut gefüllt, teilweise sogar zu gut. Foto: Alex

Eigentlich wollte Aksoy so ein Event schon viel früher auf den Weg bringen. Die Idee dafür hatte er schon zu Beginn seines Studiums. Doch erst, als er in Heidelberg ankam, hatte er das Gefühl, mit der Veranstaltung durchstarten zu können. Der Mediziner suchte sich Unterstützung, gründete die Hochschulgruppe "Insomnia Medicae" und plante ein halbes Jahr den Abend. "Wir haben das jetzt mit zehn Mann durchgeboxt, hoffen aber, dass noch mehr zu uns stoßen", erklärt der 29-Jährige. Genug potenzielle Unterstützer sind an diesem Abend da.

Hannah Kapell hat über Facebook von der "Langen Nacht der Medizin" erfahren: "Es hat sich ziemlich schnell herumgesprochen", berichtet die 18-Jährige. Sie hat an einem kleinen Workshop teilgenommen, in dem es darum ging, mit Instrumenten für eine Bauchspiegelung seine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Normalerweise operieren Ärzte damit durch kleine Einschnitte in der Bauchdecke direkt an Organen. Kapell ist erst im zweiten Semester ihres Medizinstudiums und konnte den anwesenden Ärzten viele Fragen stellen. Ob solch eine Veranstaltung ihrer Meinung nach nun öfter stattfinden sollte? "Definitiv, es ist wirklich cool hier", so Kapell.

Aksoy hat genau das mit seiner Hochschulgruppe vor. Auch räumlich wird sich die Veranstaltung wohl vergrößern müssen: War es im großen Hörsaal noch gut auszuhalten, war das Klima im kleineren schwer erträglich. Mindestens doppelt so viele Zuhörer wie Plätze vorhanden waren, drängten in den Raum, um dem Vortrag einer Sexualtherapeutin zu lauschen.