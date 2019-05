Gerhard Reiter und Mathias Schiemer in den frisch bezogenen HKK-Räumen in der Neuen Schlossstraße - im Hintergrund Bilder des neuen Konferenzzentrums und der Stadthalle. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Abkürzung "HKK" steht seit 1952 für die Dachorganisation der Fastnachtsvereine der Stadt, das Heidelberger Karneval-Komitee. Und seit letztem Jahr auch für die Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH. Damals suchte man auch nach einem Kopf für das operative Geschäft - und fand ihn mit Gerhard Reiter, der zuvor neun Jahre lang Chef der Augsburger Messe war. Unter anfangs 38 Bewerbern setzte sich Reiter schließlich gegen Jahresende durch. Am 1. April fing er seinen neuen Job in Heidelberg an, er residiert im Erdgeschoss eines alten Studentenverbindungshauses am Schlossberg. Die HKK, die für die Vermarktung des neuen Konferenzzentrums, der dann sanierten Stadthalle sowie der Großsporthalle verantwortlich sein wird, gehört organisatorisch zur städtischen Tourismus-Gesellschaft Heidelberg-Marketing - weswegen deren Chef, Mathias Schiemer, neben Reiter einer der beiden Geschäftsführer der neuen HKK ist.

Der gebürtiger Oberbayer Reiter ist seit über 20 Jahren im Messe- und Kongressgeschäft tätig - und zwar auf beiden Seiten, den Kongress- oder Messe-Veranstaltern sowie den Standorten selbst. Heidelberg kennt er aus seiner Zeit aus Karlsruhe recht gut. Damals, bevor er nach Augsburg wechselte, war der 59-Jährige beim Veranstalter Hinte in der Geschäftsführung: "Mir hat es im Südwesten gut gefallen, und seit einiger Zeit zieht es mich hierher. Und besonders reizt mich, hier etwas Neues aufzubauen." Denn neu ist nicht nur sein Arbeitgeber, die HKK, neu sind auch die drei Veranstaltungsorte, die er betreiben soll - und davon ist erst einer im Bau: die Großsporthalle an der Speyerer Straße, die in einem Jahr fertig sein soll. Die hat Reiter jeden Tag fest im Blick, denn privat wohnt er in der Bahnstadt. "Natürlich habe ich erst gehofft, dass ich etwas in der Altstadt finde. Aber dieser neue Stadtteil steht für den Aufbruch Heidelbergs in die Zukunft." Und bei seinem täglichen Arbeitsweg in die Altstadt fällt ihm jedes Mal auf, "wie nah in dieser Stadt alles beieinander ist" - und deswegen macht er sich auch keine Sorgen, dass die Entfernung zwischen dem Konferenzzentrum in der Bahnstadt und der Stadthalle zu groß sein könnte.

Mit dem 65 Millionen teuren Neubau am Czernyring wird noch in diesem Winter begonnen, die Fertigstellung wird Ende 2022 erwartet; die Stadthalle schließt im Sommer, sie soll nach einem Umbau, der etwa 28 Millionen Euro kosten (und vor allem vom Mäzen Wolfgang Marguerre finanziert) wird, Anfang 2022 wieder eröffnet werden - als Konzert- und Kulturhaus, in dem aber auch die Abendgalas von Kongressen stattfinden können.

Die Arbeit, diese drei Standorte zu vermarkten, beginnt aber nicht erst in drei Jahren, sondern bereits jetzt. "Wir haben heute schon Anfragen für Kongresse, denn die Veranstalter planen drei bis fünf Jahre im Voraus", sagt Schiemer. Und die erste Resonanz zeigt: Auch das neue Konferenzzentrum wird gut angenommen. "Ich sehe absolut keine Probleme, es mit genügend Tagungen zu füllen", so Schiemer, "wir mussten sogar Organisatoren absagen, weil die unbedingt schon 2022 bei uns zu Gast sein wollten."

Momentan läuft gerade ein Wettbewerb unter fünf Kommunikationsagenturen, wie man diese drei Standorte präsentieren und vermarkten soll. Am anspruchsvollsten ist das bei der Großsporthalle, denn hier ist die HKK - im Gegensatz zum Konferenzzentrum und der Stadthalle - nur der Vermarkter, aber nicht auch der Betreiber. Und weil hier neben dem Schul- und Vereinssport die Basketballer der MLP Academics und die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen die neue Halle nutzen werden, "haben wir nur ein kleines Zeitfenster für andere Events", sagt Schiemer. Den "Neuen" schreckt das alles nicht, im Gegenteil, denn, so meint Reiter: "Erstens ist die Herausforderung, etwas ganz Neues aufzubauen, genau das, was ich gesucht habe. Und zweitens ist der Vorteil in Heidelberg, dass wir alles aus einer Hand anbieten können - von den Kongressen über die Spielstätten, das Stadtmarketing bis zu den Hotels. Da arbeiten keine drei oder vier Organisationen wie andernorts nebeneinander."