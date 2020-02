Von Anica Edinger, Birgit Sommer, Denis Schnur und Jonas Labrenz

Heidelberg. In Heidelberg gibt es noch keinen Ansteckungsfall, dennoch hat das Coronavirus auch hier Auswirkungen. Ein Überblick:

> Was das Universitätsklinikum tut: Die Uniklinik richtet heute – ab 7 Uhr – in einem kleinen Teil des Neubaus der Chirurgie eine Infektionsambulanz ein. Dort könnten Verdachtsfälle isoliert voneinander getestet werden – und auf das Ergebnis warten. In den letzten beiden Wochen wurden täglich zwischen fünf und neun Personen getestet – bislang waren alle negativ. Würde sich ein Fall bestätigen, stehen in dem Neubau 20 Betten zur stationären Aufnahme bereit. "Eine Anpassung der Kapazitäten an eine veränderte Situation ist möglich", so das Uniklinikum.

Welches Risiko tatsächlich von "Sars-CoV-2" ausgeht, ist aus Sicht der Heidelberger Virologen noch nicht abschätzbar. Deshalb beschäftigen sich am Uniklinikum eine Task Force sowie ein Krisenstab aus Vorstand, Krankenhaushygienikern, Virologen und weiteren Spezialisten mit dem Thema. Nachts und am Wochenende sollen sich Erwachsene mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion anmelden unter Telefon: 06221 / 56-8626.

> Was das Gesundheitsamt rät: Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, warnt davor, bei Krankheitszeichen wie Fieber oder Schnupfen die Hausarztpraxis oder das Amt aufzusuchen. Lieber anrufen. Die Telefon-Hotline-Zeiten wurden ausgeweitet: Unter 06221 / 522-1881 werden sieben Tage die Woche von 7.30 bis 18 Uhr Verdachtsmomente abgeklärt.

> Wie sich die Stadt vorbereitet: Auch die Stadtverwaltung will zeitnah eine eigene Info-Hotline einrichten. Man sei zudem in permanentem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. "Die Verwaltung hat einen Arbeitsstab eingerichtet, um im Bedarfsfall sehr schnell Empfehlungen oder Anweisungen an betroffene Einrichtungen geben zu können", so eine Stadtsprecherin. Als Arbeitgeberin beschäftige sich die Stadt seit Wochen mit dem Thema und sei in engem Austausch mit Uniklinik und Universität präventiv tätig. Auch auf den Ernstfall bereite man sich vor: "Für den Fall einer Pandemie gibt es einen detaillierten Notfallplan, der die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs zur Sicherstellung der elementaren Daseinsfürsorge der Bevölkerung bei größtmöglichem Schutz der Mitarbeiter regelt."

> Wie die Situation in Kindergärten und Schulen ist: Die Kitas sind regulär geöffnet, und auch in den Schulen soll nach den Ferien ab Montag wieder Alltag herrschen. "Derzeit besteht nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden kein Anlass, den Schul- und Kitabetrieb einzuschränken", so eine Stadtsprecherin. Das habe auch das Kultusministerium so mitgeteilt. Gebe es in Schulen oder Kitas jedoch Verdachtsfälle, müsse die Leitung sofort das Gesundheitsamt informieren. Dieses werde dann notwendige Maßnahmen veranlassen.

> Wie Altenheime reagieren: Die Alten- und Pflegeheime Agaplesion Bethanien Lindenhof und Maria von Graimberg sind in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Die Mitarbeiter achten auf die Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen, die bei Influenza gelten, besonders auf verstärkte Händehygiene – und verzichten auf Händeschütteln. Zudem halte man ausreichend Schutzkleidung vor, so eine Sprecherin: "Je nach Entwicklung der Situation behalten wir uns vor, weitere Maßnahmen zu ergreifen."

> Was die Kirchen tun: Die Weihwasserbecken in den katholischen Kirchen sind noch gefüllt. Doch die Diözese Freiburg, die für Heidelberg zuständig ist, empfiehlt nun "Zurückhaltung bei der Nutzung". Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hatte gestern ihre Pfarrer angehalten, die Weihwasserbecken zu entleeren und die Hostie bei der Kommunion auf die Hand zu legen. Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg meinte gestern: "Priester und Kommunionhelfer sollen vor ihrem Dienst die Hände waschen. Die Benutzung eines Desinfektionsmittels ist empfehlenswert." Für Priester und Laien heißt es zudem: Bei Erkrankungssymptomen ja nicht in die Kirche gehen!

> Wie Konzerthäuser reagieren: Aktuell sagen weder Karlstorbahnhof noch Halle 02 Konzerte ab. "Wir verfallen nicht in Panik, nehmen die Lage aber ernst", so ein Karlstorbahnhof-Sprecher. Die Halle 02 lässt mitteilen: "Alle Veranstaltungen werden wie geplant durchgeführt." Man sei in engem Kontakt mit den Behörden – und habe in den Toiletten Desinfektionsmittel aufgestellt. Eine Stadtsprecherin ergänzt: "Schließungen von Einrichtungen oder Verbote von Veranstaltungen sind derzeit nicht geplant."

> Wie sich das Virus auf den Heidelberg-Tourismus auswirkt: Es gebe bereits Stornierungen, erklärt Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer. Die Menschen würden es sich zur Zeit drei Mal überlegen, ob sie unter diesen Bedingungen reisen wollten, "und das ist auch gut so", findet Schiemer. Schon seit das Coronavirus erstmals aufgetaucht sei, würden in den Touristen-Informationen Desinfektionsmittel eingesetzt und Handkontakt vermieden. Jetzt besorge man sich noch Gesichtsmasken.

> Wie sich die Universität vorbereitet: Die Uni hat eine Arbeitsgruppe – eine Art Risikostab – eingerichtet, berichtet Uni-Pressesprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. In zentralen Einrichtungen wie der Unibibliothek wurden Hygienemaßnahmen eingeleitet – etwa durch den Einsatz von Desinfektionsmitteln. In den letzten Tagen war im Gespräch, einen vorbereitenden Deutschkurs für ausländische Studierende, die im Sommer ihr Studium beginnen, abzusagen. Das hat man nun verworfen. Allerdings dürfen 160 Teilnehmer, die aus Risikogebieten kommen, nicht teilnehmen – es sei denn, sie lassen sich bei der Einreise und nach 14 Tagen noch einmal testen und halten sich in der Zwischenzeit in "Quarantäne" in ihrer Unterkunft auf.