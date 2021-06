Heidelberg. (rie) An diesem Montag will das neue Berghotel auf dem Königstuhl erstmals Übernachtungsgäste empfangen. Wann das Restaurant und der Biergarten öffnen können, hängt noch davon ab, wann die Stadt die Gaststättenkonzession erteilt – das könnte in den nächsten Tagen so weit sein.

Doch gerade die Eröffnung des Hotels kritisiert die Kreisgruppe Heidelberg des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND). In einer entsprechenden Presseerklärung heißt es: "Biergarten und Gaststätte ja, für ein Hotel dieser Dimension aber ein klares Nein!" Auf den geplanten Biergarten mit Gaststätte freuten sich sicher viele, schreibt der BUND, und daran sei auch aus Sicht des Naturschutzes nichts Verwerfliches. Doch es dürfe mit Recht bezweifelt werden, dass so ein Hotel im breiten öffentlichen Interesse der Menschen in Heidelberg liege.

Und im Interesse des Natur- und Landschaftsschutzes sei es erst recht nicht: "Ein Hotel dieser Dimension im Landschaftsschutzgebiet erzeugt mehrere Hundert Pkw- und Lkw-Fahrten pro Tag zusätzlich – mit allen negativen Auswirkungen des motorisierten Verkehrs. Zusätzlich wird das Hotel mit seinen riesigen Fenstern sicher über eine großzügige abendliche Beleuchtung verfügen, für die zahlreichen nächtlichen Jäger – die Fledermäuse – schlicht eine Katastrophe."

Die Naturschützer betonen, dass sie die Aussage von Oberbürgermeister Würzner, der Heidelberger Hotelmarkt dürfe nicht überhitzt werden, für richtig halten. Das hatte Würzner im Mai im Vorfeld des Bauausschusses in Bezug auf die Erweiterung des Marriott-Hotels gesagt. In der BUND-Erklärung heißt es: "Für das Vier-Sterne-Hotel am Königstuhl mit seinen 62 Doppelzimmern und einer großen Tiefgarage scheint das aber nicht zu gelten."

Zudem betont der BUND noch einmal, dass nicht vergessen werden dürfe, "dass der riesige Neubau rechtswidrig war und ist." Das hatte der Petitionsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg im Februar festgestellt.