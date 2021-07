Heidelberg. (RNZ/lyd) Anstatt das Kulturprogramm wie sonst bis September herunterzufahren, macht der Karlstorbahnhof in diesem Jahr einfach weiter, teilt das Veranstaltungshaus mit. Ob aus Hamburg oder Santiago de Chile, die Reiserouten zahlreicher Künstler führen im August direkt an den Neckar für ein eindrucksreiches Open Air Programm. Mit dabei sind BÄR, DOTA, Rocko Schamoni, Adjiri Odametey, L.A. Salami, Mal Élevé, Alin Coen, Zelia Fonseca und viele mehr.

Zelia Fonseca und Magdalena Matthey. Foto: Rene van der Voorde

In den vergangenen Monaten ist einiges entstanden, das nun endlich das Licht der Livebühnen erblickt. Zum Beispiel das neue Album des in Heidelberg lebenden Künstlers Dominik Baer. Veröffentlicht wird es erst im Herbst, eine Live-Vorschau gibt es aber schon am 5. August.

Auch Dota Kerr mit Band, haben ihr neues Album "Wir rufen dich, Galaktika" im Gepäck, wenn sie am 6. August für ein Doppelkonzert auf der Bühne stehen.

Albertine Sarges hat in diesem Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht. Eine beachtenswerte Neuentdeckung, die am 8. August auf der Sommerbühne zu erleben ist. Ihr folgt am 11. August Rocko Schamoni mit seinem brandneuen Buch "Der Jaeger und sein Meister" und seinem Musikerkollegen Tex Matthias Strzoda. Und so geht es weiter L.A. Salami, Alin Coen, der ehemalige Irie Revoltés Frontmann Mal Élevé und auch Zelia Fonseca und Magdalena Matthey sind jeweils mit neuen Alben zu Gast.

DOTA. Foto: Annika Weinthal

Die Reihe Voyage Voyage richtet am 14. August den Blick nach Kolumbien. Mit dabei ist die Band Black Mambo, deren Mischung aus traditionellen Elementen der Cumbia, Afrohouse Beats und psychedelischen Gitarrenriffs erstmals in Deutschland zu erleben ist. Und auch der ghanaische Singer-Songwriter und Multi-Instrumentalist Adjiri Odametey entführt das Publikum musikalisch auf einen anderen Kontinent. Er spielt am 15. August auf der Sommerbühne.

Zwei spannende und eintrittsfreie Veranstaltungen finden im Rahmen der Jüdisch-Muslimischen Kulturtage im Karlstorbahnhof statt: Am 12. August ist in Kooperation mit dem Medienforum Heidelberg der preisgekrönte Film "Masel Tov Cocktail" zu sehen. Am 18. August veranstalten die JMKT gemeinsam mit Word Up! einen Poetry Slam mit zahlreichen Gästen.

Und für Familien ist ebenfalls einiges geboten: Kindertheater mit "Frau Holle" (1. August) und "Pinocchio" (29. August) sowie ein Märchennachmittag (22. August) stehen auf dem Programm.

Dazu kommen Diskussionsveranstaltungen, Gastspiele der UnheilBar und der Cave 54 Jazz Jam Session und anderes mehr.

Am 22. August ist der Karlstorbahnhof außerdem zu Besuch im Patrick Henry Village und präsentiert gemeinsam mit dem Metropolink Festival Carsten Meyer auf der dortigen Festivalbühne. Bekannt geworden unter seinem Künstlernamen Erobique ist er nun unter seinem bürgerlichen Namen zusammen mit Schlagzeuger Lucas Kochbeck und mit neuem Programm auf Tour.