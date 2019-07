Von Maria Stumpf

Heidelberg. Zehn Meter lang und 2,80 Meter breit - wenn der 26-Tonner nach rechts abbiegen will, gibt es ein ernsthaftes Problem: Man sieht im Seitenspiegel nichts von dem, was sich da im "Toten Winkel" tut. Anschaulich demonstriert wurde das am Dienstagmorgen auf dem Kornmarkt. In Heidelberg startete jetzt die Kampagne "Achtung: Toter Winkel!" Mehr Radfahrer- und Fußgängersicherheit ist das Ziel.

Rechtsabbiegende Fahrzeuge, meist Laster und Busse, verursachen immer wieder schwere Unfälle, bei denen andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. Der Grund: der "Tote Winkel", ein Raum, der trotz Spiegel nicht eingesehen werden kann. Das bedeutet für die Praxis, dass Radfahrer und Fußgänger sich dieser Gefahr mehr als bisher bewusst werden sollten, nicht zuletzt an Ampeln oder größeren Kreuzungen.

Mehr als 330 Fahrzeuge werden deshalb künftig mit einem Warnhinweis über die Heidelberger Straßen rollen. Darüber informierten der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck, Rolf Friedel, Leiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, Jochen Sandmaier, Radverkehrsbeauftragter, Peter Demuth von Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und Jürgen Reising von der Spedition Fels in einer Gemeinschaftsaktion.

Entwickelt hat den Aufkleber die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK) gemeinsam mit der Landesverkehrswacht. In Augenhöhe soll das Dreieck in Signalfarbe mit roter Warnlampe und dem Hinweis "Toter Winkel" davor warnen, nicht gesehen zu werden. "Ich klebe den da mal ran!", startete Odszuck die Kampagne tatkräftig. Hinten rechts am 26-Tonner schaut man ab jetzt fast automatisch auf den Warnhinweis.

Es sei ein großes Anliegen der Stadt, die Sicherheit des Radverkehrs zu erhöhen, sagte Odszuck. "Ich hoffe, dass die Aktion für die Problematik sensibilisieren wird." Die Stadt Heidelberg, die Mitglied der AGFK ist, stattet demnächst unter anderem 70 Fahrzeuge der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung aus. Insgesamt 14 Fahrzeuge des Landschafts- und Forstamts werden beklebt.

"Wir lassen uns das was kosten", betonte Friedel. Darüber hinaus prüfe man derzeit bei der Stadt die Ausstattung verschiedener städtischer Fahrzeuge mit Abbiegesystemen, ergänzte der Erste Bürgermeister.

Auch die RNV lässt die Aufkleber auf ihren rund 230 Fahrzeugen anbringen und will künftig nur noch Busse mit dem neuen Abbiegeassistenten beschaffen. Auch die Spedition Fels, seit Jahren Partner der Aktionstage für Verkehrssicherheit mit Schulen, wird rund 20 Lastkraftwagen mit den Warnhinweisen ausstatten.